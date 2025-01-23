النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تبوك.. هروب موقوف أفريقي بعد احتياله بأداء الصلاة

ابن نحيت: البحث جارٍ عنه من قبل الأجهزة الأمنية

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة أملج الآن عن موقوف من جنسية أفريقية مخالف لنظام الإقامة تمكن من الهروب بعد وقوف الحافلة التي تقلهم عند أحد محطات الوقود بالمحافظة.
وأكد مصدر  لـ"سبق" أنَّ المخالف كان مُرحّلاً من تبوك إلى محافظة جدة، وعندما توقفت الحافلة في محطة الوقود طلب النزول "احتيالاً" بحجة أداء الصلاة، الأمر الذي مكنه للتوجه إلى أحد الجبال القريبة ثم الهرب .
وأكد الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنَّ الهارب مخالف لنظام الإقامة، وأنَّ البحث جارٍ عنه من قبل الجهات الأمنية.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تبوك.. هروب موقوف أفريقي بعد احتياله بأداء الصلاة
سبق

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة أملج الآن عن موقوف من جنسية أفريقية مخالف لنظام الإقامة تمكن من الهروب بعد وقوف الحافلة التي تقلهم عند أحد محطات الوقود بالمحافظة.
وأكد مصدر  لـ"سبق" أنَّ المخالف كان مُرحّلاً من تبوك إلى محافظة جدة، وعندما توقفت الحافلة في محطة الوقود طلب النزول "احتيالاً" بحجة أداء الصلاة، الأمر الذي مكنه للتوجه إلى أحد الجبال القريبة ثم الهرب .
وأكد الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنَّ الهارب مخالف لنظام الإقامة، وأنَّ البحث جارٍ عنه من قبل الجهات الأمنية.
 

23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
12:10 AM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:32 AM
ابن نحيت: البحث جارٍ عنه من قبل الأجهزة الأمنية

تبوك.. هروب موقوف أفريقي بعد احتياله بأداء الصلاة

A A A
بدر الجبل - تبوك
20
33,168

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة أملج الآن عن موقوف من جنسية أفريقية مخالف لنظام الإقامة تمكن من الهروب بعد وقوف الحافلة التي تقلهم عند أحد محطات الوقود بالمحافظة.
وأكد مصدر  لـ"سبق" أنَّ المخالف كان مُرحّلاً من تبوك إلى محافظة جدة، وعندما توقفت الحافلة في محطة الوقود طلب النزول "احتيالاً" بحجة أداء الصلاة، الأمر الذي مكنه للتوجه إلى أحد الجبال القريبة ثم الهرب .
وأكد الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت لـ"سبق" الواقعة، مبينًا أنَّ الهارب مخالف لنظام الإقامة، وأنَّ البحث جارٍ عنه من قبل الجهات الأمنية.
 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,985
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,886
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة