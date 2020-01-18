النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حماية تبوك" تتسلم الطفل المعنف وأسرته.. والشرطة تحقق

"سبق" نشرت مباشرة فرع "اجتماعية المنطقة"

علمت "سبق" أن وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك وصلت لمنزل الطفل المعنف وستنقل كامل الأسرة المكونة من الأم وأطفالها الستة لدار الإيواء بعد أن تنتهي من إجراءات الكشف الطبي على الطفل المعنف.

 فيما ذكر مصدر أن المشتبه فيه بتعنيف الطفل اليتيم وهو زوج الأم وشقيق والد الأطفال المتوفى، يتم التحقيق معه الآن في شرطة تبوك قسم الحمراء.

وكانت "سبق" انفردت في وقت سابق اليوم بخبر صدور توجيه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك وحدة الحماية الاجتماعية بمتابعة بلاغ عن تعنيف يتيم يشتبه بأنه تلقى ذلك من زوج الأم، وقد باشر على إثر ذلك مدير وحدة الحماية الاجتماعية فهد الزهراني والدوريات الأمنية منزل الطفل وتعاملوا مع الحالة.

........................

عقب نشر مقطع فيديو وثق السبت الماضي وأظهر آثار دماء

تبوك.. وحدة الحماية الأسرية تباشر بلاغ تعنيف طفل "يتيم"

 

علمت "سبق"  أن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك علي آل عامر وجه  -قبل قليل - وحدة الحماية الأسرية بمتابعة بلاغ عن تعنيف يتيم يشتبه بأنه تلقى ذلك  من قبل زوج الأم.

 

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن فيديو تم نشره اليوم بشكل واسع أظهر حجم التعنيف القاسي وآثار دماء ، فيما أكدت المعلومات أن الفيديو تم توثيقه يوم السبت الماضي ، وأشارت أيضاً إلى أن زوج الأم هو شقيق والده المتوفى رحمه الله، وأن عدد أشقائه خمسة أبناء بينهم بنات ، ومن المنتظر أن يصدُر بيان تفصيلي بذلك .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حماية تبوك" تتسلم الطفل المعنف وأسرته.. والشرطة تحقق
سبق

علمت "سبق" أن وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك وصلت لمنزل الطفل المعنف وستنقل كامل الأسرة المكونة من الأم وأطفالها الستة لدار الإيواء بعد أن تنتهي من إجراءات الكشف الطبي على الطفل المعنف.

 فيما ذكر مصدر أن المشتبه فيه بتعنيف الطفل اليتيم وهو زوج الأم وشقيق والد الأطفال المتوفى، يتم التحقيق معه الآن في شرطة تبوك قسم الحمراء.

وكانت "سبق" انفردت في وقت سابق اليوم بخبر صدور توجيه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك وحدة الحماية الاجتماعية بمتابعة بلاغ عن تعنيف يتيم يشتبه بأنه تلقى ذلك من زوج الأم، وقد باشر على إثر ذلك مدير وحدة الحماية الاجتماعية فهد الزهراني والدوريات الأمنية منزل الطفل وتعاملوا مع الحالة.

........................

عقب نشر مقطع فيديو وثق السبت الماضي وأظهر آثار دماء

تبوك.. وحدة الحماية الأسرية تباشر بلاغ تعنيف طفل "يتيم"

 

علمت "سبق"  أن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك علي آل عامر وجه  -قبل قليل - وحدة الحماية الأسرية بمتابعة بلاغ عن تعنيف يتيم يشتبه بأنه تلقى ذلك  من قبل زوج الأم.

 

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن فيديو تم نشره اليوم بشكل واسع أظهر حجم التعنيف القاسي وآثار دماء ، فيما أكدت المعلومات أن الفيديو تم توثيقه يوم السبت الماضي ، وأشارت أيضاً إلى أن زوج الأم هو شقيق والده المتوفى رحمه الله، وأن عدد أشقائه خمسة أبناء بينهم بنات ، ومن المنتظر أن يصدُر بيان تفصيلي بذلك .

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
04:10 PM
اخر تعديل
18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
08:31 AM
"سبق" نشرت مباشرة فرع "اجتماعية المنطقة"

"حماية تبوك" تتسلم الطفل المعنف وأسرته.. والشرطة تحقق

A A A
بدر الجبل - تبوك
54
71,665

علمت "سبق" أن وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك وصلت لمنزل الطفل المعنف وستنقل كامل الأسرة المكونة من الأم وأطفالها الستة لدار الإيواء بعد أن تنتهي من إجراءات الكشف الطبي على الطفل المعنف.

 فيما ذكر مصدر أن المشتبه فيه بتعنيف الطفل اليتيم وهو زوج الأم وشقيق والد الأطفال المتوفى، يتم التحقيق معه الآن في شرطة تبوك قسم الحمراء.

وكانت "سبق" انفردت في وقت سابق اليوم بخبر صدور توجيه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك وحدة الحماية الاجتماعية بمتابعة بلاغ عن تعنيف يتيم يشتبه بأنه تلقى ذلك من زوج الأم، وقد باشر على إثر ذلك مدير وحدة الحماية الاجتماعية فهد الزهراني والدوريات الأمنية منزل الطفل وتعاملوا مع الحالة.

........................

عقب نشر مقطع فيديو وثق السبت الماضي وأظهر آثار دماء

تبوك.. وحدة الحماية الأسرية تباشر بلاغ تعنيف طفل "يتيم"

 

علمت "سبق"  أن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك علي آل عامر وجه  -قبل قليل - وحدة الحماية الأسرية بمتابعة بلاغ عن تعنيف يتيم يشتبه بأنه تلقى ذلك  من قبل زوج الأم.

 

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن فيديو تم نشره اليوم بشكل واسع أظهر حجم التعنيف القاسي وآثار دماء ، فيما أكدت المعلومات أن الفيديو تم توثيقه يوم السبت الماضي ، وأشارت أيضاً إلى أن زوج الأم هو شقيق والده المتوفى رحمه الله، وأن عدد أشقائه خمسة أبناء بينهم بنات ، ومن المنتظر أن يصدُر بيان تفصيلي بذلك .

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,236
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,259

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة