"حماية تبوك" تتسلم الطفل المعنف وأسرته.. والشرطة تحقق

"سبق" نشرت مباشرة فرع "اجتماعية المنطقة"

علمت "سبق" أن وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك وصلت لمنزل الطفل المعنف وستنقل كامل الأسرة المكونة من الأم وأطفالها الستة لدار الإيواء بعد أن تنتهي من إجراءات الكشف الطبي على الطفل المعنف.

فيما ذكر مصدر أن المشتبه فيه بتعنيف الطفل اليتيم وهو زوج الأم وشقيق والد الأطفال المتوفى، يتم التحقيق معه الآن في شرطة تبوك قسم الحمراء.

وكانت "سبق" انفردت في وقت سابق اليوم بخبر صدور توجيه مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك وحدة الحماية الاجتماعية بمتابعة بلاغ عن تعنيف يتيم يشتبه بأنه تلقى ذلك من زوج الأم، وقد باشر على إثر ذلك مدير وحدة الحماية الاجتماعية فهد الزهراني والدوريات الأمنية منزل الطفل وتعاملوا مع الحالة.

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عقب نشر مقطع فيديو وثق السبت الماضي وأظهر آثار دماء

تبوك.. وحدة الحماية الأسرية تباشر بلاغ تعنيف طفل "يتيم"

علمت "سبق" أن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك علي آل عامر وجه -قبل قليل - وحدة الحماية الأسرية بمتابعة بلاغ عن تعنيف يتيم يشتبه بأنه تلقى ذلك من قبل زوج الأم.

ووفقاً للمعلومات الأولية فإن فيديو تم نشره اليوم بشكل واسع أظهر حجم التعنيف القاسي وآثار دماء ، فيما أكدت المعلومات أن الفيديو تم توثيقه يوم السبت الماضي ، وأشارت أيضاً إلى أن زوج الأم هو شقيق والده المتوفى رحمه الله، وأن عدد أشقائه خمسة أبناء بينهم بنات ، ومن المنتظر أن يصدُر بيان تفصيلي بذلك .