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تجربة فَرَضية.. "مدني مكة" يخمد حريقاً شب في حافلة ركاب نتج عنه 3 وفيات

"الشريف": نُفذت بآلية تحاكي حادثاً حقيقياً للتأكد من جاهزية التعامل مع الحوادث

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم, تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ لعملية اشتعال النار في حافة لنقل الركاب نتيجة حادث اصطدام بداخل أنفاق الملك فهد الرابطة بين المشاعر المقدسة والطريق المؤدي لشارع المسجد الحرام.

 

وخلال الفرضية, جرى انتقال الوحدات اللازمة, وتم عمل نقطة فرز طبي بمشاركة ضباط من شعبة الحماية المدنية وباشر رجال الإنقاذ والإطفاء مباشرة إخراج المحتجزين, حيث نجم عن الحادث وفاة 3 أشخاص و إصابة 17 حالة, فيما تم نقل 9 إصابات للمستشفيات, في حين تم معالجة 8 إصابات في الموقع من الساكنين, فيما اقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة وتم السيطرة عليه, حيث نجم عن الحالة إصابة 8 أشخاص باختناقات بسيطة تم التعامل معها في نفس الموقع .

 

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف, أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث حقيقي للتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة, وللتأكد من جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ, مفيداً أنه جرى توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث وتم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط الحماية المدنية بالتعاون مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر, فيما باشر ضباط التحقيق معرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع الجهات المساندة .

 

وبين أن الفرضية تأتي ضمن مجموعة من التدابير الوقائية التي تنفذها الإدارة لا سيما وأن موقع الحادث يعد مسلكا للمعتمرين خاصة في ظل توافد المعتمرين للعاصمة المقدسة .

 

وفي نهاية التجربة الفرضية, عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المشرف على الفرضية العقيد علي بن خضران المنتشري, اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية, وتم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث.

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تجربة فَرَضية.. "مدني مكة" يخمد حريقاً شب في حافلة ركاب نتج عنه 3 وفيات
سبق

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم, تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ لعملية اشتعال النار في حافة لنقل الركاب نتيجة حادث اصطدام بداخل أنفاق الملك فهد الرابطة بين المشاعر المقدسة والطريق المؤدي لشارع المسجد الحرام.

 

وخلال الفرضية, جرى انتقال الوحدات اللازمة, وتم عمل نقطة فرز طبي بمشاركة ضباط من شعبة الحماية المدنية وباشر رجال الإنقاذ والإطفاء مباشرة إخراج المحتجزين, حيث نجم عن الحادث وفاة 3 أشخاص و إصابة 17 حالة, فيما تم نقل 9 إصابات للمستشفيات, في حين تم معالجة 8 إصابات في الموقع من الساكنين, فيما اقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة وتم السيطرة عليه, حيث نجم عن الحالة إصابة 8 أشخاص باختناقات بسيطة تم التعامل معها في نفس الموقع .

 

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف, أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث حقيقي للتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة, وللتأكد من جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ, مفيداً أنه جرى توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث وتم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط الحماية المدنية بالتعاون مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر, فيما باشر ضباط التحقيق معرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع الجهات المساندة .

 

وبين أن الفرضية تأتي ضمن مجموعة من التدابير الوقائية التي تنفذها الإدارة لا سيما وأن موقع الحادث يعد مسلكا للمعتمرين خاصة في ظل توافد المعتمرين للعاصمة المقدسة .

 

وفي نهاية التجربة الفرضية, عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المشرف على الفرضية العقيد علي بن خضران المنتشري, اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية, وتم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
02:55 PM
"الشريف": نُفذت بآلية تحاكي حادثاً حقيقياً للتأكد من جاهزية التعامل مع الحوادث

تجربة فَرَضية.. "مدني مكة" يخمد حريقاً شب في حافلة ركاب نتج عنه 3 وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم, تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ لعملية اشتعال النار في حافة لنقل الركاب نتيجة حادث اصطدام بداخل أنفاق الملك فهد الرابطة بين المشاعر المقدسة والطريق المؤدي لشارع المسجد الحرام.

 

وخلال الفرضية, جرى انتقال الوحدات اللازمة, وتم عمل نقطة فرز طبي بمشاركة ضباط من شعبة الحماية المدنية وباشر رجال الإنقاذ والإطفاء مباشرة إخراج المحتجزين, حيث نجم عن الحادث وفاة 3 أشخاص و إصابة 17 حالة, فيما تم نقل 9 إصابات للمستشفيات, في حين تم معالجة 8 إصابات في الموقع من الساكنين, فيما اقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة وتم السيطرة عليه, حيث نجم عن الحالة إصابة 8 أشخاص باختناقات بسيطة تم التعامل معها في نفس الموقع .

 

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف, أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث حقيقي للتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة, وللتأكد من جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ, مفيداً أنه جرى توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث وتم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط الحماية المدنية بالتعاون مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر, فيما باشر ضباط التحقيق معرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع الجهات المساندة .

 

وبين أن الفرضية تأتي ضمن مجموعة من التدابير الوقائية التي تنفذها الإدارة لا سيما وأن موقع الحادث يعد مسلكا للمعتمرين خاصة في ظل توافد المعتمرين للعاصمة المقدسة .

 

وفي نهاية التجربة الفرضية, عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المشرف على الفرضية العقيد علي بن خضران المنتشري, اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية, وتم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث.

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