تجليات الطبيعة المروعة.. شاهد رأس حمار وحشي في فم تمساح عملاق

تظهر تجليات الطبيعة في عالم الحيوان بأوضح صورها، أحيانا في رحمة مدهشة حتى يرق الأسد لصغير الغزال، وأحيانا أخرى في قسوة صادمة كما في هذه الواقعة من كينيا، والتي تجسدها صور رأس حمار وحشي في فم تمساح عملاق.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: التقط المصور سوبرامانيان سريدهاران، هذه الصور المروعة في محمية مساي مارا الوطنية بكينيا، حينما كان بالقرب من بركة مياه ضحلة، وشاهد تمساحا عملاقا يجاهد وهو يمزق بأنيابه جثة حمار وحشي كبير، حتى وصل إلى رأس الحمار، فاقترب منه تمساح آخر يريد مشاركته في الغنيمة، لكن التمساح الأول تمكن من إنهاء مهمته بنجاح.

وحسب الصحيفة، يقول سريدهاران: إنها الطبيعة، وعلينا أن نقبلها كما هي.