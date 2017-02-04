5 تحت الصفر .. روضة العكرشية تتجمَّد والمزروعات تكتسي بالأبيض

تجمّدت المياه في مشهد نادر لا يتكرّر كثيراً وثّقته عدسة "سبق" بالفيديو

تجمّدت المياه، صباح اليوم، في روضة العكرشية بمحافظة شقراء، في مشهد لا يتكرر كثيراً، فيما اكتست المزروعات في مزارع المحافظة بالجليد، بعد أن سجّلت درجة الحرارة في العراء 5 درجات تحت الصفر.

"سبق" وثّقت الجليد يكسو المزروعات، وتجمُّد المياه في روضة العكرشية، بالصور والفيديو.