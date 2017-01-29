النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحدياً لحظر "ترامب".. جامعة أمريكية تُخفي بيانات طلابها المسلمين

أصدرت جامعة "ميتشيجان" الأمريكية بيانًا يهاجم قرار "ترامب" بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية؛ هي "الصومال، السودان، ليبيا، اليمن، سوريا، إيران، والعراق"، معلنة أن إدارتها لن تكشف عن وضع الهجرة الخاص بطلبتها المسلمين القادمين من الخارج، وفقًا لما نشره موقع "بوليتيكس يو إس أيه" الأمريكي.

وكانت العديد من الجامعات الأمريكية قد صرحت لطلابها المسلمين، بأنها تدرس عن كثب قرار حظر الرئيس الأمريكي "ترامب"، ولكن فاجأت الجميع بإصدارها بيانًا يعلن عدم كشفها عن وضع الهجرة الخاص بطلابها القادمين من الخارج، وبالتحديد من الدول التي شملها حظر الرئيس "ترامب".

ورحبت الجامعة في بيانها، معلنة تقبلها الطلبة القادمين من الخارج بغض النظر عن وضعهم الخاص بالهجرة والإقامة، في تماشي مع سياسة الجامعة التي لا تفرق بين الطلبة، موفرة لهم بيئة تسمح بالازدهار والتفوق.

وقالت الجامعة إنها لن تذكر وضع الإقامة والهجرة الخاص بطلبتها المسلمين، خاصة هؤلاء الذين يشمل بلدانهم قرار حظر "ترامب" الأخير، محافظة على سرية المعلومات، مستندة في ذلك على قوانين الولاية الفيدرالية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تحدياً لحظر "ترامب".. جامعة أمريكية تُخفي بيانات طلابها المسلمين
سبق

أصدرت جامعة "ميتشيجان" الأمريكية بيانًا يهاجم قرار "ترامب" بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية؛ هي "الصومال، السودان، ليبيا، اليمن، سوريا، إيران، والعراق"، معلنة أن إدارتها لن تكشف عن وضع الهجرة الخاص بطلبتها المسلمين القادمين من الخارج، وفقًا لما نشره موقع "بوليتيكس يو إس أيه" الأمريكي.

وكانت العديد من الجامعات الأمريكية قد صرحت لطلابها المسلمين، بأنها تدرس عن كثب قرار حظر الرئيس الأمريكي "ترامب"، ولكن فاجأت الجميع بإصدارها بيانًا يعلن عدم كشفها عن وضع الهجرة الخاص بطلابها القادمين من الخارج، وبالتحديد من الدول التي شملها حظر الرئيس "ترامب".

ورحبت الجامعة في بيانها، معلنة تقبلها الطلبة القادمين من الخارج بغض النظر عن وضعهم الخاص بالهجرة والإقامة، في تماشي مع سياسة الجامعة التي لا تفرق بين الطلبة، موفرة لهم بيئة تسمح بالازدهار والتفوق.

وقالت الجامعة إنها لن تذكر وضع الإقامة والهجرة الخاص بطلبتها المسلمين، خاصة هؤلاء الذين يشمل بلدانهم قرار حظر "ترامب" الأخير، محافظة على سرية المعلومات، مستندة في ذلك على قوانين الولاية الفيدرالية.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
01:41 PM

تحدياً لحظر "ترامب".. جامعة أمريكية تُخفي بيانات طلابها المسلمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
16,744

أصدرت جامعة "ميتشيجان" الأمريكية بيانًا يهاجم قرار "ترامب" بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية؛ هي "الصومال، السودان، ليبيا، اليمن، سوريا، إيران، والعراق"، معلنة أن إدارتها لن تكشف عن وضع الهجرة الخاص بطلبتها المسلمين القادمين من الخارج، وفقًا لما نشره موقع "بوليتيكس يو إس أيه" الأمريكي.

وكانت العديد من الجامعات الأمريكية قد صرحت لطلابها المسلمين، بأنها تدرس عن كثب قرار حظر الرئيس الأمريكي "ترامب"، ولكن فاجأت الجميع بإصدارها بيانًا يعلن عدم كشفها عن وضع الهجرة الخاص بطلابها القادمين من الخارج، وبالتحديد من الدول التي شملها حظر الرئيس "ترامب".

ورحبت الجامعة في بيانها، معلنة تقبلها الطلبة القادمين من الخارج بغض النظر عن وضعهم الخاص بالهجرة والإقامة، في تماشي مع سياسة الجامعة التي لا تفرق بين الطلبة، موفرة لهم بيئة تسمح بالازدهار والتفوق.

وقالت الجامعة إنها لن تذكر وضع الإقامة والهجرة الخاص بطلبتها المسلمين، خاصة هؤلاء الذين يشمل بلدانهم قرار حظر "ترامب" الأخير، محافظة على سرية المعلومات، مستندة في ذلك على قوانين الولاية الفيدرالية.

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,510
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,898
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,045
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,401

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة