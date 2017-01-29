تحدياً لحظر "ترامب".. جامعة أمريكية تُخفي بيانات طلابها المسلمين

أصدرت جامعة "ميتشيجان" الأمريكية بيانًا يهاجم قرار "ترامب" بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية؛ هي "الصومال، السودان، ليبيا، اليمن، سوريا، إيران، والعراق"، معلنة أن إدارتها لن تكشف عن وضع الهجرة الخاص بطلبتها المسلمين القادمين من الخارج، وفقًا لما نشره موقع "بوليتيكس يو إس أيه" الأمريكي.

وكانت العديد من الجامعات الأمريكية قد صرحت لطلابها المسلمين، بأنها تدرس عن كثب قرار حظر الرئيس الأمريكي "ترامب"، ولكن فاجأت الجميع بإصدارها بيانًا يعلن عدم كشفها عن وضع الهجرة الخاص بطلابها القادمين من الخارج، وبالتحديد من الدول التي شملها حظر الرئيس "ترامب".

ورحبت الجامعة في بيانها، معلنة تقبلها الطلبة القادمين من الخارج بغض النظر عن وضعهم الخاص بالهجرة والإقامة، في تماشي مع سياسة الجامعة التي لا تفرق بين الطلبة، موفرة لهم بيئة تسمح بالازدهار والتفوق.

وقالت الجامعة إنها لن تذكر وضع الإقامة والهجرة الخاص بطلبتها المسلمين، خاصة هؤلاء الذين يشمل بلدانهم قرار حظر "ترامب" الأخير، محافظة على سرية المعلومات، مستندة في ذلك على قوانين الولاية الفيدرالية.