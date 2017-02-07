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تحديث بيانات مستفيدي الإعاقة والضمان.. نسبة الإناث أعلى من الرجال

949 ألفاً تعاملوا إلكترونياً منذ غرة صفر.. مكة تتصدر ثم الرياض فالشرقية

تَصَدّرت منطقة مكة المكرمة، عدد مستفيدي الرعاية الاجتماعية "الأشخاص ذوي الإعاقة" والضمان الاجتماعي، الذين حدّثوا بياناتهم إلكترونياً عبر البوابة المخصصة للتحديث في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرابط eservices.mlsd.gov.sa، بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق؛ وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث في الأول من صفر من العام 1438هـ، حتى يوم الاثنين الماضي؛ فيما تغلبت النساء على الرجال في تحديث البيانات.

 

وبلغت نسبة المحدّثين في منطقة مكة المكرمة 21%، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بـ13%؛ فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنسبة 12% من إجمالي عدد المحدثين في المملكة.

 

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة من إجمالي عدد المستفيدين بنسبة بلغت 9%، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ7%، ثم منطقة القصيم بنحو 4.7%؛ فيما حلت منطقة حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.7%، ومنطقة تبوك بنسبة 3.3% من إجمالي عدد المستفيدين الذين حدّثوا بياناتهم.

 

بينما بلغت نسبة مَن حدثوا بياناتهم في منطقة نجران نحو 3.2%، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%؛ في حين جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بـ2.3%، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بـ2.1%.

 

من جهة أخرى، كانت نسبة الإناث هي الأعلى في تحديث البيانات بواقع 59%؛ بينما بلغت نسبة الذكور 41% من إجمالي المستفيدين.

 

وقد بلغ عدد المستفيدين الذين حدّثوا بياناتهم 949.45 ألفاً؛ 65% منهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ بينما كانت نسبة مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) 20%؛ في حين بلغت نسبة مستفيدي الرعاية والضمان معاً نحو 15% من إجمالي محدثي البيانات.

 

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم؛ وذلك بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية؛ حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة.

 

وتعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كل البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها؛ من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات؛ لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق؛ استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1427هـ، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تَضَمّنته المادة السادسة عشرة بأنه يجب على المستفيد أو وكيله، أن يُبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1433هـ، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحديث بيانات مستفيدي الإعاقة والضمان.. نسبة الإناث أعلى من الرجال
سبق

تَصَدّرت منطقة مكة المكرمة، عدد مستفيدي الرعاية الاجتماعية "الأشخاص ذوي الإعاقة" والضمان الاجتماعي، الذين حدّثوا بياناتهم إلكترونياً عبر البوابة المخصصة للتحديث في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرابط eservices.mlsd.gov.sa، بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق؛ وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث في الأول من صفر من العام 1438هـ، حتى يوم الاثنين الماضي؛ فيما تغلبت النساء على الرجال في تحديث البيانات.

 

وبلغت نسبة المحدّثين في منطقة مكة المكرمة 21%، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بـ13%؛ فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنسبة 12% من إجمالي عدد المحدثين في المملكة.

 

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة من إجمالي عدد المستفيدين بنسبة بلغت 9%، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ7%، ثم منطقة القصيم بنحو 4.7%؛ فيما حلت منطقة حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.7%، ومنطقة تبوك بنسبة 3.3% من إجمالي عدد المستفيدين الذين حدّثوا بياناتهم.

 

بينما بلغت نسبة مَن حدثوا بياناتهم في منطقة نجران نحو 3.2%، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%؛ في حين جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بـ2.3%، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بـ2.1%.

 

من جهة أخرى، كانت نسبة الإناث هي الأعلى في تحديث البيانات بواقع 59%؛ بينما بلغت نسبة الذكور 41% من إجمالي المستفيدين.

 

وقد بلغ عدد المستفيدين الذين حدّثوا بياناتهم 949.45 ألفاً؛ 65% منهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ بينما كانت نسبة مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) 20%؛ في حين بلغت نسبة مستفيدي الرعاية والضمان معاً نحو 15% من إجمالي محدثي البيانات.

 

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم؛ وذلك بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية؛ حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة.

 

وتعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كل البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها؛ من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات؛ لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق؛ استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1427هـ، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تَضَمّنته المادة السادسة عشرة بأنه يجب على المستفيد أو وكيله، أن يُبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1433هـ، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
02:01 PM
949 ألفاً تعاملوا إلكترونياً منذ غرة صفر.. مكة تتصدر ثم الرياض فالشرقية

تحديث بيانات مستفيدي الإعاقة والضمان.. نسبة الإناث أعلى من الرجال

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ذياب الشمري - الرياض
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تَصَدّرت منطقة مكة المكرمة، عدد مستفيدي الرعاية الاجتماعية "الأشخاص ذوي الإعاقة" والضمان الاجتماعي، الذين حدّثوا بياناتهم إلكترونياً عبر البوابة المخصصة للتحديث في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرابط eservices.mlsd.gov.sa، بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق؛ وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث في الأول من صفر من العام 1438هـ، حتى يوم الاثنين الماضي؛ فيما تغلبت النساء على الرجال في تحديث البيانات.

 

وبلغت نسبة المحدّثين في منطقة مكة المكرمة 21%، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بـ13%؛ فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بنسبة 12% من إجمالي عدد المحدثين في المملكة.

 

وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة من إجمالي عدد المستفيدين بنسبة بلغت 9%، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ7%، ثم منطقة القصيم بنحو 4.7%؛ فيما حلت منطقة حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.7%، ومنطقة تبوك بنسبة 3.3% من إجمالي عدد المستفيدين الذين حدّثوا بياناتهم.

 

بينما بلغت نسبة مَن حدثوا بياناتهم في منطقة نجران نحو 3.2%، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%؛ في حين جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بـ2.3%، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بـ2.1%.

 

من جهة أخرى، كانت نسبة الإناث هي الأعلى في تحديث البيانات بواقع 59%؛ بينما بلغت نسبة الذكور 41% من إجمالي المستفيدين.

 

وقد بلغ عدد المستفيدين الذين حدّثوا بياناتهم 949.45 ألفاً؛ 65% منهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ بينما كانت نسبة مستفيدي الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) 20%؛ في حين بلغت نسبة مستفيدي الرعاية والضمان معاً نحو 15% من إجمالي محدثي البيانات.

 

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم؛ وذلك بهدف الاستفادة منها في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية؛ حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة.

 

وتعمل الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كل البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها؛ من خلال عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات؛ لتنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق؛ استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1427هـ، بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تَضَمّنته المادة السادسة عشرة بأنه يجب على المستفيد أو وكيله، أن يُبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1433هـ، والقاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

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