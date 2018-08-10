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تحذيرات لسياح العالم "ارجعوا لبلادكم" من هذه المدن الأوربية

في رسالة من سكانها المحليين المستائين

تستقبل أوربا كل عام ما يقارب 500 مليون سائح سنوياً وتأتي فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا في المقدمة.

ويبدو أن زحام السياح الشديد في بعض المزارات السياحية الشهيرة في أوربا أشعل غضب المواطنين المحليين في هذه المدن، حيث ترتفع الأسعار وتقل فرص وسائل النقل العام وتزدحم الأنفاق، مما أثار استياء جانب من السكان المحليين وعدم رضاهم وبدوا يعبرون بأشكال مختلفة من الاحتجاج المهذب إلى كتابة عبارات "ارجعوا إلى بلادكم" على الجدران.

وتدرس روما تقليص أعداد الزائرين لبعض الأماكن مثل نافورة تريفي وتخطط دوبروفنيك لتقييد سفن الرحلات السياحية. وذكرت صحيفة " لا اسكاليا" الإيطالية أنه في البندقية سار بعض سكان المدينة الشهر الماضي وسط مجموعة من الزائرين للاحتجاج على السياحة من دون ضوابط وهم يرفعون لافتة كتب عليها "مستقبلي هو البندقية".

وعرضت فيديوهات مماثلة هذا الأسبوع تحت شعار "السياحة تقتل الأحياء"، وظهر في إحداها مواطنون يغطون رؤوسهم وقد أوقفوا حافلة سياحية وأفرغوا إطاراتها من الهواء ورشوا الطلاء على الزجاج الأمامي.

وقال سائح هولندي يبلغ من العمر 20 عاماً "لم نر شيئاً مثل هذا من قبل، لكننا سمعنا أن السكان المحليين لا يرحبون بالسيّاح".

وعن الأرقام ارتفع عدد الزائرين لإسبانيا 12 % في النصف الأول من 2017 إلى 36.4 مليون زائر. وتجتذب برشلونة 11 مليون زائر على الأقل سنوياً وبلغ عدد سفن الرحلات السياحية التي رست في برشلونة العام الماضي نحو 750 سفينة.

وارتفع عدد السياح في إيطاليا بنحو 1%، في 2016 إلى حوالي 56 مليوناً، لكن فترات الإقامة في الفنادق زادت 4.8 % في النصف الأول من 2017. وارتفع عدد الزائرين الأجانب إلى الأماكن الأثرية في روما وفلورنسا والبندقية 31.5 % بين 2009 و2015.

وقلصت سلطات البندقية الدخول إلى مناطق معينة خلال احتفال محلي للمرة الأولى في تاريخ المدينة، وذلك بعد وقت قصير من الاحتجاج الذي شهدته شوارع المدينة البندقية.

وقال أليساندرو بريسانللو وهو ممثل من البندقية: "لقد فقدت المدينة طابعها تماماً. من المفترض أن يتمكن الجميع من المجيء إلى هنا، لكن هذا الغزو يخلق مشكلات حقيقية لسكان البندقية وللمدينة، إنه ينتج كميات غير محدودة من القمامة والضوضاء".

تدرس السلطات في مدينة دوبروفنيك الكرواتية الواقعة على ساحل البحر الأدرياتي خفض عدد السفن السياحية التي تتردد على الميناء يومياً إلى 2 من 5 حالياً نظراً إلى القلق من الزحام الشديد في موقع تصنفه الأونيسكو ضمن التراث العالمي. ويتناقص عدد السكان المحليين في المدينة مع نزوحهم هرباً من الزحام واختناقات حركة المرور والضوضاء.

وقال ماتو فرانكوفيتش رئيس بلدية دوبروفنيك "يجب ألا يتكرر مجدداً مجيء أكثر من سفينتين سياحيتين إلى المدينة في الوقت نفسه".

وشهدت كرواتيا بأكملها زيادة نسبتها 10.5 % في أعداد الزائرين الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام، بحسب بيانات رابطة السياحة.

وتتوقع البرتغال عدداً قياسياً من الزائرين قدره 27 مليوناً هذا العام، بينما تتوقع اليونان 28 مليوناً، لكن لم تشهد أي منهما استياء كبيراً.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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تحذيرات لسياح العالم "ارجعوا لبلادكم" من هذه المدن الأوربية
سبق

تستقبل أوربا كل عام ما يقارب 500 مليون سائح سنوياً وتأتي فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا في المقدمة.

ويبدو أن زحام السياح الشديد في بعض المزارات السياحية الشهيرة في أوربا أشعل غضب المواطنين المحليين في هذه المدن، حيث ترتفع الأسعار وتقل فرص وسائل النقل العام وتزدحم الأنفاق، مما أثار استياء جانب من السكان المحليين وعدم رضاهم وبدوا يعبرون بأشكال مختلفة من الاحتجاج المهذب إلى كتابة عبارات "ارجعوا إلى بلادكم" على الجدران.

وتدرس روما تقليص أعداد الزائرين لبعض الأماكن مثل نافورة تريفي وتخطط دوبروفنيك لتقييد سفن الرحلات السياحية. وذكرت صحيفة " لا اسكاليا" الإيطالية أنه في البندقية سار بعض سكان المدينة الشهر الماضي وسط مجموعة من الزائرين للاحتجاج على السياحة من دون ضوابط وهم يرفعون لافتة كتب عليها "مستقبلي هو البندقية".

وعرضت فيديوهات مماثلة هذا الأسبوع تحت شعار "السياحة تقتل الأحياء"، وظهر في إحداها مواطنون يغطون رؤوسهم وقد أوقفوا حافلة سياحية وأفرغوا إطاراتها من الهواء ورشوا الطلاء على الزجاج الأمامي.

وقال سائح هولندي يبلغ من العمر 20 عاماً "لم نر شيئاً مثل هذا من قبل، لكننا سمعنا أن السكان المحليين لا يرحبون بالسيّاح".

وعن الأرقام ارتفع عدد الزائرين لإسبانيا 12 % في النصف الأول من 2017 إلى 36.4 مليون زائر. وتجتذب برشلونة 11 مليون زائر على الأقل سنوياً وبلغ عدد سفن الرحلات السياحية التي رست في برشلونة العام الماضي نحو 750 سفينة.

وارتفع عدد السياح في إيطاليا بنحو 1%، في 2016 إلى حوالي 56 مليوناً، لكن فترات الإقامة في الفنادق زادت 4.8 % في النصف الأول من 2017. وارتفع عدد الزائرين الأجانب إلى الأماكن الأثرية في روما وفلورنسا والبندقية 31.5 % بين 2009 و2015.

وقلصت سلطات البندقية الدخول إلى مناطق معينة خلال احتفال محلي للمرة الأولى في تاريخ المدينة، وذلك بعد وقت قصير من الاحتجاج الذي شهدته شوارع المدينة البندقية.

وقال أليساندرو بريسانللو وهو ممثل من البندقية: "لقد فقدت المدينة طابعها تماماً. من المفترض أن يتمكن الجميع من المجيء إلى هنا، لكن هذا الغزو يخلق مشكلات حقيقية لسكان البندقية وللمدينة، إنه ينتج كميات غير محدودة من القمامة والضوضاء".

تدرس السلطات في مدينة دوبروفنيك الكرواتية الواقعة على ساحل البحر الأدرياتي خفض عدد السفن السياحية التي تتردد على الميناء يومياً إلى 2 من 5 حالياً نظراً إلى القلق من الزحام الشديد في موقع تصنفه الأونيسكو ضمن التراث العالمي. ويتناقص عدد السكان المحليين في المدينة مع نزوحهم هرباً من الزحام واختناقات حركة المرور والضوضاء.

وقال ماتو فرانكوفيتش رئيس بلدية دوبروفنيك "يجب ألا يتكرر مجدداً مجيء أكثر من سفينتين سياحيتين إلى المدينة في الوقت نفسه".

وشهدت كرواتيا بأكملها زيادة نسبتها 10.5 % في أعداد الزائرين الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام، بحسب بيانات رابطة السياحة.

وتتوقع البرتغال عدداً قياسياً من الزائرين قدره 27 مليوناً هذا العام، بينما تتوقع اليونان 28 مليوناً، لكن لم تشهد أي منهما استياء كبيراً.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
07:28 PM

تحذيرات لسياح العالم "ارجعوا لبلادكم" من هذه المدن الأوربية

في رسالة من سكانها المحليين المستائين

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خالد خليل - الرياض
2
9,728

تستقبل أوربا كل عام ما يقارب 500 مليون سائح سنوياً وتأتي فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا في المقدمة.

ويبدو أن زحام السياح الشديد في بعض المزارات السياحية الشهيرة في أوربا أشعل غضب المواطنين المحليين في هذه المدن، حيث ترتفع الأسعار وتقل فرص وسائل النقل العام وتزدحم الأنفاق، مما أثار استياء جانب من السكان المحليين وعدم رضاهم وبدوا يعبرون بأشكال مختلفة من الاحتجاج المهذب إلى كتابة عبارات "ارجعوا إلى بلادكم" على الجدران.

وتدرس روما تقليص أعداد الزائرين لبعض الأماكن مثل نافورة تريفي وتخطط دوبروفنيك لتقييد سفن الرحلات السياحية. وذكرت صحيفة " لا اسكاليا" الإيطالية أنه في البندقية سار بعض سكان المدينة الشهر الماضي وسط مجموعة من الزائرين للاحتجاج على السياحة من دون ضوابط وهم يرفعون لافتة كتب عليها "مستقبلي هو البندقية".

وعرضت فيديوهات مماثلة هذا الأسبوع تحت شعار "السياحة تقتل الأحياء"، وظهر في إحداها مواطنون يغطون رؤوسهم وقد أوقفوا حافلة سياحية وأفرغوا إطاراتها من الهواء ورشوا الطلاء على الزجاج الأمامي.

وقال سائح هولندي يبلغ من العمر 20 عاماً "لم نر شيئاً مثل هذا من قبل، لكننا سمعنا أن السكان المحليين لا يرحبون بالسيّاح".

وعن الأرقام ارتفع عدد الزائرين لإسبانيا 12 % في النصف الأول من 2017 إلى 36.4 مليون زائر. وتجتذب برشلونة 11 مليون زائر على الأقل سنوياً وبلغ عدد سفن الرحلات السياحية التي رست في برشلونة العام الماضي نحو 750 سفينة.

وارتفع عدد السياح في إيطاليا بنحو 1%، في 2016 إلى حوالي 56 مليوناً، لكن فترات الإقامة في الفنادق زادت 4.8 % في النصف الأول من 2017. وارتفع عدد الزائرين الأجانب إلى الأماكن الأثرية في روما وفلورنسا والبندقية 31.5 % بين 2009 و2015.

وقلصت سلطات البندقية الدخول إلى مناطق معينة خلال احتفال محلي للمرة الأولى في تاريخ المدينة، وذلك بعد وقت قصير من الاحتجاج الذي شهدته شوارع المدينة البندقية.

وقال أليساندرو بريسانللو وهو ممثل من البندقية: "لقد فقدت المدينة طابعها تماماً. من المفترض أن يتمكن الجميع من المجيء إلى هنا، لكن هذا الغزو يخلق مشكلات حقيقية لسكان البندقية وللمدينة، إنه ينتج كميات غير محدودة من القمامة والضوضاء".

تدرس السلطات في مدينة دوبروفنيك الكرواتية الواقعة على ساحل البحر الأدرياتي خفض عدد السفن السياحية التي تتردد على الميناء يومياً إلى 2 من 5 حالياً نظراً إلى القلق من الزحام الشديد في موقع تصنفه الأونيسكو ضمن التراث العالمي. ويتناقص عدد السكان المحليين في المدينة مع نزوحهم هرباً من الزحام واختناقات حركة المرور والضوضاء.

وقال ماتو فرانكوفيتش رئيس بلدية دوبروفنيك "يجب ألا يتكرر مجدداً مجيء أكثر من سفينتين سياحيتين إلى المدينة في الوقت نفسه".

وشهدت كرواتيا بأكملها زيادة نسبتها 10.5 % في أعداد الزائرين الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام، بحسب بيانات رابطة السياحة.

وتتوقع البرتغال عدداً قياسياً من الزائرين قدره 27 مليوناً هذا العام، بينما تتوقع اليونان 28 مليوناً، لكن لم تشهد أي منهما استياء كبيراً.

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