تحذير من مخاطر تواجه سجناء الرأي في إيران

أضربوا عن الطعام في الأسابيع الأخيرة بصورة تهدد الحياة

حذرت خبيرة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان في إيران، من المخاطر الصحية التي يواجهها السجناء، الذين بدأوا إضرابا طويلا عن الطعام احتجاجا على احتجازهم.

وقالت المقرر الخاص أسماء جهانغير، إن ما لا يقل عن ثمانية من سجناء الرأي أضربوا عن الطعام في الأسابيع الأخيرة بصورة تهدد الحياة.

ودعت القادة الإيرانيين إلى إطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم "اعتقالهم تعسفيا" لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير.

وأضافت جهانغير في بيان الاثنين، أن الأشخاص الثمانية "لم يكن أمامهم خيار آخر سوى تعريض حياتهم للخطر دفاعا عن عدم قانونية احتجازهم".

واعتقلت السلطات الإيرانية العديد من مزدوجي الجنسية والفنانين والشعراء والصحفيين في حملة القمع الأخيرة على حرية التعبير التي يقودها المتشددون، الذين يعارضون سياسات الرئيس حسن روحاني.