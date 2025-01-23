تحريات جدة تطيح بمروج مسكرات أفريقي

نجح فريق من التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة في القبض على أفريقي يقوم بترويج المسكر.
وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي قائلا: إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة توفرت لديها معلومات مؤكدة عن قيام شخص من جنسية أفريقية بترويج المسكر.
وأضاف: من خلال التحريات وجمع المعلومات تم ضبطه وبحوزته (٧٧ ) قارورة مسكر كانت معدة للترويج كما ضبط بحوزته ١٤ جهاز جوال ومبلغ عشرة آلاف ريال وتم التحفظ عليه وما ضبط بحوزته تمهيدا لإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام .
نجح فريق من التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة في القبض على أفريقي يقوم بترويج المسكر.
وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي قائلا: إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة توفرت لديها معلومات مؤكدة عن قيام شخص من جنسية أفريقية بترويج المسكر.
وأضاف: من خلال التحريات وجمع المعلومات تم ضبطه وبحوزته (٧٧ ) قارورة مسكر كانت معدة للترويج كما ضبط بحوزته ١٤ جهاز جوال ومبلغ عشرة آلاف ريال وتم التحفظ عليه وما ضبط بحوزته تمهيدا لإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام .
نجح فريق من التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة في القبض على أفريقي يقوم بترويج المسكر.
وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي قائلا: إن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة توفرت لديها معلومات مؤكدة عن قيام شخص من جنسية أفريقية بترويج المسكر.
وأضاف: من خلال التحريات وجمع المعلومات تم ضبطه وبحوزته (٧٧ ) قارورة مسكر كانت معدة للترويج كما ضبط بحوزته ١٤ جهاز جوال ومبلغ عشرة آلاف ريال وتم التحفظ عليه وما ضبط بحوزته تمهيدا لإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام .