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تحرير مخالفة مرورية في جدة لشاب لم يزر المحافظة نهائياً

أكد أن مركبته التي يسافر على متنها لم تغادر الرياض غرباً

فوجئ شاب عشريني في محافظة الأفلاج بتحرير مخالفة مرورية ضده من قبل محافظة جدة، رغم أنه لم يقم بزيارة المحافظة على الإطلاق.

وقال الشاب راشد الماجد لـ"سبق": "فوجئت بتحرير مخالفة مرورية بخصوص عدم ربط حزام الأمان صادرة من محافظة جدة، رغم عدم زيارتي عروس البحر نهائياً".

وأضاف: "المركبة لم تغادر الرياض غرباً، بل كانت كل سفرياتي عليها بين الأفلاج والرياض فقط".

وأردف: "فشلت جميع محاولاتي إقناع الجهات المعنية بسلامة موقفي، وقررت مراجعة شعبة مرور الأفلاج؛ لمخاطبة مرور جدة منذ شهر، ولكن لم يتم الرد بعد".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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تحرير مخالفة مرورية في جدة لشاب لم يزر المحافظة نهائياً
سبق

فوجئ شاب عشريني في محافظة الأفلاج بتحرير مخالفة مرورية ضده من قبل محافظة جدة، رغم أنه لم يقم بزيارة المحافظة على الإطلاق.

وقال الشاب راشد الماجد لـ"سبق": "فوجئت بتحرير مخالفة مرورية بخصوص عدم ربط حزام الأمان صادرة من محافظة جدة، رغم عدم زيارتي عروس البحر نهائياً".

وأضاف: "المركبة لم تغادر الرياض غرباً، بل كانت كل سفرياتي عليها بين الأفلاج والرياض فقط".

وأردف: "فشلت جميع محاولاتي إقناع الجهات المعنية بسلامة موقفي، وقررت مراجعة شعبة مرور الأفلاج؛ لمخاطبة مرور جدة منذ شهر، ولكن لم يتم الرد بعد".

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
12:40 PM
أكد أن مركبته التي يسافر على متنها لم تغادر الرياض غرباً

تحرير مخالفة مرورية في جدة لشاب لم يزر المحافظة نهائياً

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
63
43,043

فوجئ شاب عشريني في محافظة الأفلاج بتحرير مخالفة مرورية ضده من قبل محافظة جدة، رغم أنه لم يقم بزيارة المحافظة على الإطلاق.

وقال الشاب راشد الماجد لـ"سبق": "فوجئت بتحرير مخالفة مرورية بخصوص عدم ربط حزام الأمان صادرة من محافظة جدة، رغم عدم زيارتي عروس البحر نهائياً".

وأضاف: "المركبة لم تغادر الرياض غرباً، بل كانت كل سفرياتي عليها بين الأفلاج والرياض فقط".

وأردف: "فشلت جميع محاولاتي إقناع الجهات المعنية بسلامة موقفي، وقررت مراجعة شعبة مرور الأفلاج؛ لمخاطبة مرور جدة منذ شهر، ولكن لم يتم الرد بعد".

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