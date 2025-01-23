تحرير مخالفة مرورية في جدة لشاب لم يزر المحافظة نهائياً

أكد أن مركبته التي يسافر على متنها لم تغادر الرياض غرباً

فوجئ شاب عشريني في محافظة الأفلاج بتحرير مخالفة مرورية ضده من قبل محافظة جدة، رغم أنه لم يقم بزيارة المحافظة على الإطلاق.

وقال الشاب راشد الماجد لـ"سبق": "فوجئت بتحرير مخالفة مرورية بخصوص عدم ربط حزام الأمان صادرة من محافظة جدة، رغم عدم زيارتي عروس البحر نهائياً".

وأضاف: "المركبة لم تغادر الرياض غرباً، بل كانت كل سفرياتي عليها بين الأفلاج والرياض فقط".

وأردف: "فشلت جميع محاولاتي إقناع الجهات المعنية بسلامة موقفي، وقررت مراجعة شعبة مرور الأفلاج؛ لمخاطبة مرور جدة منذ شهر، ولكن لم يتم الرد بعد".