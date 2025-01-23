تحفيزاً للمرأة السعودية.. "الوليد بن طلال" يلتقي "عواطف الثنيان"

هنأها على تعيينها رئيسة لهيئة المرأة العالمية للتنمية بالشرق الأوسط

التقى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ،في مقر شركة المملكة القابضة بالرياض، رئيسة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط ،عواطف بنت حسن الثنيان.



وهنأ الأمير ، "الثنيان" على توليها منصب رئاسة الهيئة في الشرق الأوسط كإنجاز يحسب للمرأة السعودية , ثم جرى استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة في إبراز القضايا التي تهم المرأة والأنشطة والبرامج التطويرية والتعزيزية التي تقدمها الهيئة على مستوى المؤسسات والأفراد.



وثمنت "الثنيان" ، مبادرة الأمير ، على استــقباله لها , ودعــــمه اللامحدود لـكل ما من شأنه تعزيز وتطوير مكانة المرأة على الصعيد الوطني والعربي والعالمي.