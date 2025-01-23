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تحفيزاً للمرأة السعودية.. "الوليد بن طلال" يلتقي "عواطف الثنيان"

هنأها على تعيينها رئيسة لهيئة المرأة العالمية للتنمية بالشرق الأوسط

التقى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ،في مقر شركة المملكة القابضة بالرياض، رئيسة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط ،عواطف بنت حسن الثنيان.

وهنأ الأمير ، "الثنيان" على توليها منصب رئاسة الهيئة في الشرق الأوسط  كإنجاز يحسب للمرأة السعودية , ثم جرى استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة في إبراز القضايا التي تهم المرأة والأنشطة والبرامج التطويرية والتعزيزية التي تقدمها الهيئة على مستوى المؤسسات والأفراد.

وثمنت "الثنيان" ، مبادرة الأمير ، على استــقباله لها , ودعــــمه اللامحدود لـكل ما من شأنه تعزيز وتطوير مكانة المرأة على الصعيد الوطني والعربي والعالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحفيزاً للمرأة السعودية.. "الوليد بن طلال" يلتقي "عواطف الثنيان"
سبق

التقى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ،في مقر شركة المملكة القابضة بالرياض، رئيسة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط ،عواطف بنت حسن الثنيان.

وهنأ الأمير ، "الثنيان" على توليها منصب رئاسة الهيئة في الشرق الأوسط  كإنجاز يحسب للمرأة السعودية , ثم جرى استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة في إبراز القضايا التي تهم المرأة والأنشطة والبرامج التطويرية والتعزيزية التي تقدمها الهيئة على مستوى المؤسسات والأفراد.

وثمنت "الثنيان" ، مبادرة الأمير ، على استــقباله لها , ودعــــمه اللامحدود لـكل ما من شأنه تعزيز وتطوير مكانة المرأة على الصعيد الوطني والعربي والعالمي.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
02:13 PM
هنأها على تعيينها رئيسة لهيئة المرأة العالمية للتنمية بالشرق الأوسط

تحفيزاً للمرأة السعودية.. "الوليد بن طلال" يلتقي "عواطف الثنيان"

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
47
74,498

التقى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ،في مقر شركة المملكة القابضة بالرياض، رئيسة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط ،عواطف بنت حسن الثنيان.

وهنأ الأمير ، "الثنيان" على توليها منصب رئاسة الهيئة في الشرق الأوسط  كإنجاز يحسب للمرأة السعودية , ثم جرى استعراض الجهود التي تبذلها الهيئة في إبراز القضايا التي تهم المرأة والأنشطة والبرامج التطويرية والتعزيزية التي تقدمها الهيئة على مستوى المؤسسات والأفراد.

وثمنت "الثنيان" ، مبادرة الأمير ، على استــقباله لها , ودعــــمه اللامحدود لـكل ما من شأنه تعزيز وتطوير مكانة المرأة على الصعيد الوطني والعربي والعالمي.

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