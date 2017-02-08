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"تحفيظ نجران" تنظم حفلها السنوي للحفاظ المتميزين

"الجليل": دعم الشباب يعتبر الحصن الحصين من الأفكار الهدامة

نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة نجران بمركز إب السعودي حفلاً تكريمياً للحفاظ المتميزين من الطلاب والطالبات برعاية رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالعزيز الرضيمان، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الشيخ فارس الجليل، ومدير الجمعية الخيرية الشيخ مشعل مسعود القحطاني.


من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الشيخ فارس الجليل: نثمن حضور الشيخ الرضيمان ورعايته لحفل التكريم لطلبة وطالبات الجمعية الخيرية، منوهاً بدعم الجمعية من قبل مدير عام الشؤون الإسلامية بالمنطقة، وحرصها على دعم مثل هذه المناسبات التي تشجع أبناءنا وبناتنا الطالبات لحفظ كتاب الله، مشيراً إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- الذي يعتبر الداعم الأول لجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية على مستوى مناطق المملكة، وكذلك دعم ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، لافتاً إلى الدعم الذي تلقته الجمعيه لرعاية هذا الحفل من قبل مؤسسة الشيخ سليمان عبدالعزيز الراجحي، موضحاً أن هذا الدعم الذي تلقاه الجمعية إنما يأتي من أجل دعم شبابنا لحفظ كتاب الله، والذي يعتبر الحصن الحصين لشبابنا من الشبهات والأفكار الهدامة.


وبين الشيخ الجليل أن دعم شبابنا بحفظ كتاب الله إنما يأتي من أجل أن يكون شباب هذا الوطن قدوة لنظرائهم في جميع أقطار العالم الإسلامي باعتبار وطننا هو مهبط الوحي وبوابة للحرمين الشريفين، التي يقصدها المسلمون من كل فج عميق، طالباً من الله العلي القدير أن يقي وطننا وشبابنا من المخربين والضالين، وكفى الله هذه البلاد من شرهم وبلاد المسلمين، وأن يرد كيدهم في نحورهم.
 

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"تحفيظ نجران" تنظم حفلها السنوي للحفاظ المتميزين
سبق

نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة نجران بمركز إب السعودي حفلاً تكريمياً للحفاظ المتميزين من الطلاب والطالبات برعاية رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالعزيز الرضيمان، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الشيخ فارس الجليل، ومدير الجمعية الخيرية الشيخ مشعل مسعود القحطاني.


من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الشيخ فارس الجليل: نثمن حضور الشيخ الرضيمان ورعايته لحفل التكريم لطلبة وطالبات الجمعية الخيرية، منوهاً بدعم الجمعية من قبل مدير عام الشؤون الإسلامية بالمنطقة، وحرصها على دعم مثل هذه المناسبات التي تشجع أبناءنا وبناتنا الطالبات لحفظ كتاب الله، مشيراً إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- الذي يعتبر الداعم الأول لجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية على مستوى مناطق المملكة، وكذلك دعم ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، لافتاً إلى الدعم الذي تلقته الجمعيه لرعاية هذا الحفل من قبل مؤسسة الشيخ سليمان عبدالعزيز الراجحي، موضحاً أن هذا الدعم الذي تلقاه الجمعية إنما يأتي من أجل دعم شبابنا لحفظ كتاب الله، والذي يعتبر الحصن الحصين لشبابنا من الشبهات والأفكار الهدامة.


وبين الشيخ الجليل أن دعم شبابنا بحفظ كتاب الله إنما يأتي من أجل أن يكون شباب هذا الوطن قدوة لنظرائهم في جميع أقطار العالم الإسلامي باعتبار وطننا هو مهبط الوحي وبوابة للحرمين الشريفين، التي يقصدها المسلمون من كل فج عميق، طالباً من الله العلي القدير أن يقي وطننا وشبابنا من المخربين والضالين، وكفى الله هذه البلاد من شرهم وبلاد المسلمين، وأن يرد كيدهم في نحورهم.
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
10:39 PM
"الجليل": دعم الشباب يعتبر الحصن الحصين من الأفكار الهدامة

"تحفيظ نجران" تنظم حفلها السنوي للحفاظ المتميزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة نجران بمركز إب السعودي حفلاً تكريمياً للحفاظ المتميزين من الطلاب والطالبات برعاية رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالعزيز الرضيمان، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الشيخ فارس الجليل، ومدير الجمعية الخيرية الشيخ مشعل مسعود القحطاني.


من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الشيخ فارس الجليل: نثمن حضور الشيخ الرضيمان ورعايته لحفل التكريم لطلبة وطالبات الجمعية الخيرية، منوهاً بدعم الجمعية من قبل مدير عام الشؤون الإسلامية بالمنطقة، وحرصها على دعم مثل هذه المناسبات التي تشجع أبناءنا وبناتنا الطالبات لحفظ كتاب الله، مشيراً إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- الذي يعتبر الداعم الأول لجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية على مستوى مناطق المملكة، وكذلك دعم ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، لافتاً إلى الدعم الذي تلقته الجمعيه لرعاية هذا الحفل من قبل مؤسسة الشيخ سليمان عبدالعزيز الراجحي، موضحاً أن هذا الدعم الذي تلقاه الجمعية إنما يأتي من أجل دعم شبابنا لحفظ كتاب الله، والذي يعتبر الحصن الحصين لشبابنا من الشبهات والأفكار الهدامة.


وبين الشيخ الجليل أن دعم شبابنا بحفظ كتاب الله إنما يأتي من أجل أن يكون شباب هذا الوطن قدوة لنظرائهم في جميع أقطار العالم الإسلامي باعتبار وطننا هو مهبط الوحي وبوابة للحرمين الشريفين، التي يقصدها المسلمون من كل فج عميق، طالباً من الله العلي القدير أن يقي وطننا وشبابنا من المخربين والضالين، وكفى الله هذه البلاد من شرهم وبلاد المسلمين، وأن يرد كيدهم في نحورهم.
 

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