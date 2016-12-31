"تحلية ينبع" تزيد المياه المغذية للمدينة المنورة إلى 400 ألف م3

فرق العمل استخدمت خططاً وتقنيات حديثة لسرعة عودة الضخ

أنهى فرق عمل تحلية ينبع أعمال ربط كميات المياه المحلاة الإضافية لمنطقة المدينة المنورة لتصل الكميات المغذية لمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يومياً أكثر من 400 ألف م3 بداية من اليوم، وذلك في غضون وقت قياسي.



وقد نجحت فرق العمل الهندسية والفنية بمحطات تحلية ينبع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صباح اليوم من إنجاز أعمال الربط لخطوط النقل والتي بدأت فجر أمس الجمعة، وذلك باستخدام خطط وتقنيات حديثة لسرعة عودة ضخ كميات المياه المحلاة للمدينة المنورة.



وبدأ فرق التشغيل بمحطة تحلية ينبع الضخ التدريجي للكميات الإضافية لمنطقة المدينة المنورة لتصل الزيادة في الإنتاج اليومي خلال الأيام القادمة ما يقارب 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

وستتجاوز الكميات المغذية للمدينة المنورة وضيوف المسجد النبوي يومياً أكثر من 400 ألف م3 من المياه المحلاة.



جدير بالذكر أن فرق العمل الهندسية والفنية بالمؤسسة بدأت منذ وقت مبكّر بالتخطيط والترتيب لأعمال الربط للكميات الإضافية مع خطوط مياه النقل وبالتنسيق التام مع مديرية المياه في منطقة المدينة المنورة والأخذ بكافة الاحتياطات لتقليل نسبة انخفاض كميات المياه المصدرة خلال فترة أعمال الربط.



وأكدت المؤسسة مجددًا أن جهودها مستمرة ومتسارعة في زيادة وضمان أمن إمداداتها من كميات المياه المحلاة وتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة في كافة محطاتها العاملة.



