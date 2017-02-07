تحويل امتحان ثمانية تخصصات صحية إلى شركة متخصصة

بهدف برفع كفاءة القطاع الصحي وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية

قرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحويل امتحانات ثمانية تخصصات إلى شركة متخصصة في تنفيذ وإدارة الامتحانات (بيرسون فيو).

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان: إن الخطة الاستراتيجية للهيئة وضعت اهتمامها الكبير في خدمة العملاء، ومن هذا المنطلق سعت الهيئة إلى تسهيل إجراءات وتنفيذ الامتحانات بإسنادها إلى شركات متخصصة، مشيراً إلى أن التخصصات الثمانية التي يشملها القرار هي: أخصائي كيمياء حيوية، وعلاج جذور وعصب أسنان، وزراعة أسنان، والعناية المركزة (أطباء)، وأمراض اللثة، وفني علاج تنفسي، وأخصائي أشعة.

وبين أن الشركة ستتولى آليات التسجيل وإجراء الامتحانات لتحقيق أهداف الهيئة في الارتقاء بخدمة الممارسين الصحيين.

وأضاف "الزهيان" أن الهيئة ماضية نحو تحقيق أهداف خطتها برفع كفاءة القطاع الصحي وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية والتركيز على العناية بالعملاء والاندماج مع المجتمع وتعزيز سلامة المرضى وبناء بيئة إدارية حديثة، وأن تصبح الهيئة قيادية في تقنية المعلومات ورعاية موظفيها ولجميع العاملين في القطاع الصحي.