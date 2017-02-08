تخريج الدورة الثانية لعمليات الأمن الداخلي بالفوج السادس

رعى أمير الفوج السادس للحرس الوطني بالمدينة المنورة خربوش بن هندي الذويبي، بحضور وكيل الفوج بندر بن خربوش وقائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالمدينة العميد حسين بن جابر الحربي وقادة الكتائب، حفلَ تخريج الدورة الثانية لعمليات الأمن الداخلي بمقر قيادة الفوج السادس.

ورفع أمير الفوج السادس أسمى آيات الشكر والتقدير لوزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، على بذل الغالي والنفيس في سبيل تطوير منسوبي الحرس الوطني؛ وخاصة تطوير أفراد الفوج من عتاد ومعدات؛ وذلك بمتابعة من وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي.

وفي نهاية الحفل تم تسليم الشهادات للطلبة الخريجين.