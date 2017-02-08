تخريج دورتين للأمن الداخلي من أفراد الأفواج بالحرس الوطني بالطائف

رعى أمير الفوج السابع بالحرس الوطني بالقطاع الغربي، ماجد بن عمر أبا العلا، وأمير الفوج الثامن، سلطان بن ماجد بن فهيد، صباح اليوم، تخريج دورتن لـ"عمليات الأمن الداخلي" والمنعقدة في مقر الأفواج بالطائف.



حضر التخريج قائد وحدة الشرطة العسكرية بالطائف، العقيد محمد بن محير الجندل، والمقدم رده بن دبسان المرزوقي، ورئيس قسم المراسم والتشريفات بإدارة العلاقات العامة بالطائف، الرائد حسن بن إبراهيم العمري.



وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدأ بآيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى قائد الدورات نبذة مختصرة عما تَدَرّب عليه الطلبة خلال مدة انعقاد الدورة؛ لرفع كفاءة أفراد الأفواج، بعد ذلك سلم أمراء الأفواج الجوائز والهدايا على المتفوقين والشهادات للخريجين مقدمين لهم التهاني والتبريكات، متمنين لهم التوفيق والسداد.



ورفع "أبا العلا" و"بن فهيد" الشكر والتقدير لوزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، على ما يوليه من اهتمامات للحرس الوطني، وما يبذله من الغالي والنفيس في سبيل تطوير كافة منسوبي وزارة الحرس الوطني؛ خاصة فيما يتعلق بتطوير وتجهيز أفراد الأفواج من عتاد ومعدات، بمتابعة من وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود.