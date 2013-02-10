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تدشين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان بـ"صحة عسير"

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، معرض وفعاليات (الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان) تحت شعار "أربعين في أربعين وقاية وشفاء"، بمقر مستشفى عسير المركزي.
 
وقصّ الدكتور الهبدان الشريط إيذاناً بانطلاق الحملة ليتجول بعد ذلك على محتويات وأركان المعرض المصاحب للفعاليات والمزمع تفعيلها من قبل المستشفيات والقطاعات الصحية بمراكز ومحافظات المنطقة.
 
من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور أحمد غزواني أن إدارته سخّرت كافة إمكاناتها لتنفيذ الحملة بشراكة مجتمعية مع الجمعيات الصحية الأهلية والقطاعات الخدمية ذات العلاقة.
 
ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع إلى تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع من أخطار السرطان بتجنب بعض المفاهيم الخاطئة وضرورة الفحص المبكر من خلال استشارات طبية تقدم في مجال التوعية والتثقيف الصحي.

حضر التدشين المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني، ونائبه ظافر الشهراني، ومدير إدارة التوعية الصحية بالمديرية الدكتور مترك آل مترك، ومدير إدارة مكافحة التدخين والدكتور محمد قرنان، وعدد من منسوبي صحة المنطقة.

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تدشين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان بـ"صحة عسير"
سبق

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، معرض وفعاليات (الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان) تحت شعار "أربعين في أربعين وقاية وشفاء"، بمقر مستشفى عسير المركزي.
 
وقصّ الدكتور الهبدان الشريط إيذاناً بانطلاق الحملة ليتجول بعد ذلك على محتويات وأركان المعرض المصاحب للفعاليات والمزمع تفعيلها من قبل المستشفيات والقطاعات الصحية بمراكز ومحافظات المنطقة.
 
من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور أحمد غزواني أن إدارته سخّرت كافة إمكاناتها لتنفيذ الحملة بشراكة مجتمعية مع الجمعيات الصحية الأهلية والقطاعات الخدمية ذات العلاقة.
 
ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع إلى تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع من أخطار السرطان بتجنب بعض المفاهيم الخاطئة وضرورة الفحص المبكر من خلال استشارات طبية تقدم في مجال التوعية والتثقيف الصحي.

حضر التدشين المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني، ونائبه ظافر الشهراني، ومدير إدارة التوعية الصحية بالمديرية الدكتور مترك آل مترك، ومدير إدارة مكافحة التدخين والدكتور محمد قرنان، وعدد من منسوبي صحة المنطقة.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:18 AM

تدشين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان بـ"صحة عسير"

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بندر آل عوض - عسير
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دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، معرض وفعاليات (الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان) تحت شعار "أربعين في أربعين وقاية وشفاء"، بمقر مستشفى عسير المركزي.
 
وقصّ الدكتور الهبدان الشريط إيذاناً بانطلاق الحملة ليتجول بعد ذلك على محتويات وأركان المعرض المصاحب للفعاليات والمزمع تفعيلها من قبل المستشفيات والقطاعات الصحية بمراكز ومحافظات المنطقة.
 
من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور أحمد غزواني أن إدارته سخّرت كافة إمكاناتها لتنفيذ الحملة بشراكة مجتمعية مع الجمعيات الصحية الأهلية والقطاعات الخدمية ذات العلاقة.
 
ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع إلى تعزيز الوعي الصحي وحماية المجتمع من أخطار السرطان بتجنب بعض المفاهيم الخاطئة وضرورة الفحص المبكر من خلال استشارات طبية تقدم في مجال التوعية والتثقيف الصحي.

حضر التدشين المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عايض الشهراني، ونائبه ظافر الشهراني، ومدير إدارة التوعية الصحية بالمديرية الدكتور مترك آل مترك، ومدير إدارة مكافحة التدخين والدكتور محمد قرنان، وعدد من منسوبي صحة المنطقة.

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