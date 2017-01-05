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تدشين "بوابة جدة" لتأهيل المتطوعين بشكل احترافي وفقًا لرؤية 2030

بتحالف اجتماعي من "دلة" و"الغرفة" وجامعة الأعمال

دُشِّنت مؤخرًا "بوابة جدة" للعمل التطوعي، بشراكة وتحالف اجتماعي من أكاديمية "دلة" للعمل التطوعي وغرفة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا؛ وذلك للتعاون في تقديم سلسلة دورات مهارية لتأهيل متطوعي جدة، وتمكينهم بشكل احترافي لخدمة المجتمع.
 
وصرح مدير أكاديمية "دلة" ماجد عبدالله المزين بأن دور الأكاديمية هو الشريك التدريبي في البوابة؛ إذ ستعمل على تدريب وتأهيل جميع المتطوعين الذين سيقومون بالتسجيل في هذه البوابة.
 
وأوضح المزين أن الأكاديمية ستقوم بتأهيل المتطوعين على العمل الاحترافي على ثلاثة مستويات مختلفة، ابتداء من المهارات الأساسية حتى يصبحوا قادة في مجال العمل التطوعي.
 
وأشار المزين إلى أن البوابة ستمثل مرجعية العمل التطوعي في محافظة جدة، وتعمل على تحويله إلى نطاق مؤسسي، مع تمكين المتطوعين من المهارات اللازمة لتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، وتمكين شركات القطاع الخاص من تنفيذ الحملات التطوعية المجتمعية بواسطة المتطوعين المتخصصين، إضافة إلى كونها سجلاً تطوعيًّا شخصيًّا للمتطوعين كافة، ومنحهم اعتمادًا بالساعات التي يؤدونها.
 
يُشار إلى أن بوابة جدة للعمل التطوعي تعد منصة تفاعلية، تسهم في تمكين المتطوعين والشركات ومنظمات المجتمع المدني بشكل احترافي، بما يعزز جهود جميع الجهات في التنمية المجتمعية المستدامة، وتحقيق رؤية الوطن 2030 بمساهمة المجتمع السعودي بتوفير مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًّا.​ 
 

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تدشين "بوابة جدة" لتأهيل المتطوعين بشكل احترافي وفقًا لرؤية 2030
سبق

دُشِّنت مؤخرًا "بوابة جدة" للعمل التطوعي، بشراكة وتحالف اجتماعي من أكاديمية "دلة" للعمل التطوعي وغرفة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا؛ وذلك للتعاون في تقديم سلسلة دورات مهارية لتأهيل متطوعي جدة، وتمكينهم بشكل احترافي لخدمة المجتمع.
 
وصرح مدير أكاديمية "دلة" ماجد عبدالله المزين بأن دور الأكاديمية هو الشريك التدريبي في البوابة؛ إذ ستعمل على تدريب وتأهيل جميع المتطوعين الذين سيقومون بالتسجيل في هذه البوابة.
 
وأوضح المزين أن الأكاديمية ستقوم بتأهيل المتطوعين على العمل الاحترافي على ثلاثة مستويات مختلفة، ابتداء من المهارات الأساسية حتى يصبحوا قادة في مجال العمل التطوعي.
 
وأشار المزين إلى أن البوابة ستمثل مرجعية العمل التطوعي في محافظة جدة، وتعمل على تحويله إلى نطاق مؤسسي، مع تمكين المتطوعين من المهارات اللازمة لتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، وتمكين شركات القطاع الخاص من تنفيذ الحملات التطوعية المجتمعية بواسطة المتطوعين المتخصصين، إضافة إلى كونها سجلاً تطوعيًّا شخصيًّا للمتطوعين كافة، ومنحهم اعتمادًا بالساعات التي يؤدونها.
 
يُشار إلى أن بوابة جدة للعمل التطوعي تعد منصة تفاعلية، تسهم في تمكين المتطوعين والشركات ومنظمات المجتمع المدني بشكل احترافي، بما يعزز جهود جميع الجهات في التنمية المجتمعية المستدامة، وتحقيق رؤية الوطن 2030 بمساهمة المجتمع السعودي بتوفير مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًّا.​ 
 

05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
01:24 AM
بتحالف اجتماعي من "دلة" و"الغرفة" وجامعة الأعمال

تدشين "بوابة جدة" لتأهيل المتطوعين بشكل احترافي وفقًا لرؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دُشِّنت مؤخرًا "بوابة جدة" للعمل التطوعي، بشراكة وتحالف اجتماعي من أكاديمية "دلة" للعمل التطوعي وغرفة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا؛ وذلك للتعاون في تقديم سلسلة دورات مهارية لتأهيل متطوعي جدة، وتمكينهم بشكل احترافي لخدمة المجتمع.
 
وصرح مدير أكاديمية "دلة" ماجد عبدالله المزين بأن دور الأكاديمية هو الشريك التدريبي في البوابة؛ إذ ستعمل على تدريب وتأهيل جميع المتطوعين الذين سيقومون بالتسجيل في هذه البوابة.
 
وأوضح المزين أن الأكاديمية ستقوم بتأهيل المتطوعين على العمل الاحترافي على ثلاثة مستويات مختلفة، ابتداء من المهارات الأساسية حتى يصبحوا قادة في مجال العمل التطوعي.
 
وأشار المزين إلى أن البوابة ستمثل مرجعية العمل التطوعي في محافظة جدة، وتعمل على تحويله إلى نطاق مؤسسي، مع تمكين المتطوعين من المهارات اللازمة لتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، وتمكين شركات القطاع الخاص من تنفيذ الحملات التطوعية المجتمعية بواسطة المتطوعين المتخصصين، إضافة إلى كونها سجلاً تطوعيًّا شخصيًّا للمتطوعين كافة، ومنحهم اعتمادًا بالساعات التي يؤدونها.
 
يُشار إلى أن بوابة جدة للعمل التطوعي تعد منصة تفاعلية، تسهم في تمكين المتطوعين والشركات ومنظمات المجتمع المدني بشكل احترافي، بما يعزز جهود جميع الجهات في التنمية المجتمعية المستدامة، وتحقيق رؤية الوطن 2030 بمساهمة المجتمع السعودي بتوفير مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًّا.​ 
 

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