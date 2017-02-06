تدشين معرض الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان بمستشفى الملك سلمان بتبوك

يتم خلاله إجراء الفحوصات المبكرة للزوار

قام قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري أمس بتدشين المعرض المصاحب لفعاليات الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان لعامها الثاني 2017م، تحت شعار (40X40)، والذي يستضيفه مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة.



وأوضح العميد الطبيب عطية بن محمد الزهراني مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية أن المعرض يستمر لمدة 5 أيام من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 8 مساءً.



وأضاف "الزهراني" أن المعرض يشتمل على العديد من التخصصات الطبية المتخصصة في أمراض السرطان، وذلك بإجراء الفحوصات المبكرة لزوار المعرض وتوضيح الأعراض والعلامات التي تساعد في الاكتشاف المبكر للأورام، ويحتوي المعرض على العديد من الأجنحة المختصة بالوقاية من الأورام وأهمية الغذاء والرياضة وشرح طرق العلاج الحديثة المستخدمة لعلاج الأورام.

