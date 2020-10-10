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تراب حقل والبدع يحتضن جسد الشهيدين "الدبر" و"المسعودي" مساء اليوم

يُصلى عليهما بعد صلاة مغرب اليوم وجمع غفير كان في استقبالهما

يحتضن تراب محافظتي حقل والبدع بمنطقة تبوك مساء اليوم جسد شهيدي الواجب الجندي البطل صادق حميد الدبر والجندي أول البطل حمدان عودة الصويويني المسعودي ـ رحمهم الله ـ، اللذين استشهدا أمس في الحد الجنوبي بعد أن ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ووصل جثمان الشهيد الجندي أول البطل حمدان عودة الصويويني المسعودي عصر اليوم عبر طائرة تابعة لوزارة الدفاع، ومن المقرر أن تقام عليه الصلاة بعد مغرب اليوم بجامع الملك فهد، فيما تقرر الصلاة على جثمان الشهيد الجندي البطل صادق حميد الدبر بمحافظة حقل بعد مغرب اليوم في جامع الراجحي.

واستقبل جثمان الشهيدين عدد كبير من القيادات العسكرية والمدنية في المحافظة وذوو الشهيدين وجمع غفير من زملاء وأقارب الشهيدين، فيما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشهداء، سائلين الله تعالى أن يتقبلهم، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي.

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تراب حقل والبدع يحتضن جسد الشهيدين "الدبر" و"المسعودي" مساء اليوم
سبق

يحتضن تراب محافظتي حقل والبدع بمنطقة تبوك مساء اليوم جسد شهيدي الواجب الجندي البطل صادق حميد الدبر والجندي أول البطل حمدان عودة الصويويني المسعودي ـ رحمهم الله ـ، اللذين استشهدا أمس في الحد الجنوبي بعد أن ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ووصل جثمان الشهيد الجندي أول البطل حمدان عودة الصويويني المسعودي عصر اليوم عبر طائرة تابعة لوزارة الدفاع، ومن المقرر أن تقام عليه الصلاة بعد مغرب اليوم بجامع الملك فهد، فيما تقرر الصلاة على جثمان الشهيد الجندي البطل صادق حميد الدبر بمحافظة حقل بعد مغرب اليوم في جامع الراجحي.

واستقبل جثمان الشهيدين عدد كبير من القيادات العسكرية والمدنية في المحافظة وذوو الشهيدين وجمع غفير من زملاء وأقارب الشهيدين، فيما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشهداء، سائلين الله تعالى أن يتقبلهم، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
06:16 PM

تراب حقل والبدع يحتضن جسد الشهيدين "الدبر" و"المسعودي" مساء اليوم

يُصلى عليهما بعد صلاة مغرب اليوم وجمع غفير كان في استقبالهما

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بدر الجبل - تبوك
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26,418

يحتضن تراب محافظتي حقل والبدع بمنطقة تبوك مساء اليوم جسد شهيدي الواجب الجندي البطل صادق حميد الدبر والجندي أول البطل حمدان عودة الصويويني المسعودي ـ رحمهم الله ـ، اللذين استشهدا أمس في الحد الجنوبي بعد أن ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ووصل جثمان الشهيد الجندي أول البطل حمدان عودة الصويويني المسعودي عصر اليوم عبر طائرة تابعة لوزارة الدفاع، ومن المقرر أن تقام عليه الصلاة بعد مغرب اليوم بجامع الملك فهد، فيما تقرر الصلاة على جثمان الشهيد الجندي البطل صادق حميد الدبر بمحافظة حقل بعد مغرب اليوم في جامع الراجحي.

واستقبل جثمان الشهيدين عدد كبير من القيادات العسكرية والمدنية في المحافظة وذوو الشهيدين وجمع غفير من زملاء وأقارب الشهيدين، فيما شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشهداء، سائلين الله تعالى أن يتقبلهم، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي.

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