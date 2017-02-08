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ترامب: المحاكم الأمريكية "مسيسة جدًا" ولن أصفها بالمنحازة

يدافع عن أمر حظر الهجرة

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الهجرة باعتباره ضروريًا لأمن البلاد وذلك خلال كلمة أمام ضباط بأجهزة الأمن انتقد فيها المحاكم الأمريكية بوصفها مسيسة.
 
وقال ترامب –بحسب رويترز- :"لا أريد أن أصف محكمة أبدًا بأنها منحازة فلن أصفها بالمنحازة."
 
وأضاف "ليس لدينا قرار بعد. لكن المحاكم تبدو مسيسة جدًا وسيكون من الرائع للغاية لنظامنا القضائي أن يتمكن من قراءة البيان وأن يفعل الصواب. يتعلق هذا بأمن بلادنا."

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ترامب: المحاكم الأمريكية "مسيسة جدًا" ولن أصفها بالمنحازة
سبق

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الهجرة باعتباره ضروريًا لأمن البلاد وذلك خلال كلمة أمام ضباط بأجهزة الأمن انتقد فيها المحاكم الأمريكية بوصفها مسيسة.
 
وقال ترامب –بحسب رويترز- :"لا أريد أن أصف محكمة أبدًا بأنها منحازة فلن أصفها بالمنحازة."
 
وأضاف "ليس لدينا قرار بعد. لكن المحاكم تبدو مسيسة جدًا وسيكون من الرائع للغاية لنظامنا القضائي أن يتمكن من قراءة البيان وأن يفعل الصواب. يتعلق هذا بأمن بلادنا."

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:23 PM
يدافع عن أمر حظر الهجرة

ترامب: المحاكم الأمريكية "مسيسة جدًا" ولن أصفها بالمنحازة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,893

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الهجرة باعتباره ضروريًا لأمن البلاد وذلك خلال كلمة أمام ضباط بأجهزة الأمن انتقد فيها المحاكم الأمريكية بوصفها مسيسة.
 
وقال ترامب –بحسب رويترز- :"لا أريد أن أصف محكمة أبدًا بأنها منحازة فلن أصفها بالمنحازة."
 
وأضاف "ليس لدينا قرار بعد. لكن المحاكم تبدو مسيسة جدًا وسيكون من الرائع للغاية لنظامنا القضائي أن يتمكن من قراءة البيان وأن يفعل الصواب. يتعلق هذا بأمن بلادنا."

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