النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب للرئيس الصيني: نسعى إلى علاقة بنّاءة

قال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أبلغه فيها بأنه يتطلع للعمل معه لتطوير علاقة بنّاءة تفيد الدولتين.

 

وقال البيان وفق "رويترز": إن ترامب وجّه الشكر أيضاً للرئيس الصيني على الرسالة التي أرسلها له لتهنئته على تنصيبه، كما تَمَنّى للشعب الصيني عاماً مزدهراً بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترامب للرئيس الصيني: نسعى إلى علاقة بنّاءة
سبق

قال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أبلغه فيها بأنه يتطلع للعمل معه لتطوير علاقة بنّاءة تفيد الدولتين.

 

وقال البيان وفق "رويترز": إن ترامب وجّه الشكر أيضاً للرئيس الصيني على الرسالة التي أرسلها له لتهنئته على تنصيبه، كما تَمَنّى للشعب الصيني عاماً مزدهراً بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
09:43 AM

ترامب للرئيس الصيني: نسعى إلى علاقة بنّاءة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,802

قال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أبلغه فيها بأنه يتطلع للعمل معه لتطوير علاقة بنّاءة تفيد الدولتين.

 

وقال البيان وفق "رويترز": إن ترامب وجّه الشكر أيضاً للرئيس الصيني على الرسالة التي أرسلها له لتهنئته على تنصيبه، كما تَمَنّى للشعب الصيني عاماً مزدهراً بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة.

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,106
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,423
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,827
3000

3000

01 فبراير
3,049

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة