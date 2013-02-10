ترامب للرئيس الصيني: نسعى إلى علاقة بنّاءة
قال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أبلغه فيها بأنه يتطلع للعمل معه لتطوير علاقة بنّاءة تفيد الدولتين.
وقال البيان وفق "رويترز": إن ترامب وجّه الشكر أيضاً للرئيس الصيني على الرسالة التي أرسلها له لتهنئته على تنصيبه، كما تَمَنّى للشعب الصيني عاماً مزدهراً بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة.
ترامب للرئيس الصيني: نسعى إلى علاقة بنّاءة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-09
قال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أبلغه فيها بأنه يتطلع للعمل معه لتطوير علاقة بنّاءة تفيد الدولتين.
وقال البيان وفق "رويترز": إن ترامب وجّه الشكر أيضاً للرئيس الصيني على الرسالة التي أرسلها له لتهنئته على تنصيبه، كما تَمَنّى للشعب الصيني عاماً مزدهراً بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة.
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
09:43 AM
ترامب للرئيس الصيني: نسعى إلى علاقة بنّاءة
قال البيت الأبيض في بيان: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أبلغه فيها بأنه يتطلع للعمل معه لتطوير علاقة بنّاءة تفيد الدولتين.
وقال البيان وفق "رويترز": إن ترامب وجّه الشكر أيضاً للرئيس الصيني على الرسالة التي أرسلها له لتهنئته على تنصيبه، كما تَمَنّى للشعب الصيني عاماً مزدهراً بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة.