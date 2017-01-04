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"ترامب" للصحافيين: لا كمبيوتر آمن وأرسلوا الأمور المهمة عبر البريد

قال: إنه لم يحتفظ بجهاز كمبيوتر في مكتبه أثناء حملته الانتخابية

قال الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، في لقاء جمعه بعدد من الصحافيين خلال حفل رأس السنة الجديدة: إنه لا يوجد كمبيوتر آمن، مبينًا أنه "عليك أن تفعل الأشياء بالطريقة القديمة إن أردت الأمن الحقيقي".

ووفقًا لموقع "The Verge"، فقد نصح "ترامب" من يهتم بالأمن الحقيقي بأن يتوقف عن إرسال الأمور المهمة عبر أجهزة الكمبيوتر، وبدلًا عن ذلك كتابتها يدويًّا، وإرسالها عن طريق البريد التقليدي.

وفي تصريحاته قال "ترامب": إن أجهزة الكمبيوتر، وإنْ سهلت الحياة إلى حد كبير، إلا أنه ليس متأكدًا من أنها آمنة بشكل كافٍ، داعمًا وجهة نظره بأنه لم يحتفظ بجهاز كمبيوتر في مكتبه أثناء حملته الانتخابية.
 

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"ترامب" للصحافيين: لا كمبيوتر آمن وأرسلوا الأمور المهمة عبر البريد
سبق

قال الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، في لقاء جمعه بعدد من الصحافيين خلال حفل رأس السنة الجديدة: إنه لا يوجد كمبيوتر آمن، مبينًا أنه "عليك أن تفعل الأشياء بالطريقة القديمة إن أردت الأمن الحقيقي".

ووفقًا لموقع "The Verge"، فقد نصح "ترامب" من يهتم بالأمن الحقيقي بأن يتوقف عن إرسال الأمور المهمة عبر أجهزة الكمبيوتر، وبدلًا عن ذلك كتابتها يدويًّا، وإرسالها عن طريق البريد التقليدي.

وفي تصريحاته قال "ترامب": إن أجهزة الكمبيوتر، وإنْ سهلت الحياة إلى حد كبير، إلا أنه ليس متأكدًا من أنها آمنة بشكل كافٍ، داعمًا وجهة نظره بأنه لم يحتفظ بجهاز كمبيوتر في مكتبه أثناء حملته الانتخابية.
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
12:09 AM
قال: إنه لم يحتفظ بجهاز كمبيوتر في مكتبه أثناء حملته الانتخابية

"ترامب" للصحافيين: لا كمبيوتر آمن وأرسلوا الأمور المهمة عبر البريد

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مروان المريسي - الرياض
11
9,504

قال الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب"، في لقاء جمعه بعدد من الصحافيين خلال حفل رأس السنة الجديدة: إنه لا يوجد كمبيوتر آمن، مبينًا أنه "عليك أن تفعل الأشياء بالطريقة القديمة إن أردت الأمن الحقيقي".

ووفقًا لموقع "The Verge"، فقد نصح "ترامب" من يهتم بالأمن الحقيقي بأن يتوقف عن إرسال الأمور المهمة عبر أجهزة الكمبيوتر، وبدلًا عن ذلك كتابتها يدويًّا، وإرسالها عن طريق البريد التقليدي.

وفي تصريحاته قال "ترامب": إن أجهزة الكمبيوتر، وإنْ سهلت الحياة إلى حد كبير، إلا أنه ليس متأكدًا من أنها آمنة بشكل كافٍ، داعمًا وجهة نظره بأنه لم يحتفظ بجهاز كمبيوتر في مكتبه أثناء حملته الانتخابية.
 

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