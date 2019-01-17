ترامب يعرض على بوتين إنهاء العقوبات مقابل خفض الأسلحة النووية

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لصحيفة "تايمز" البريطانية: إنه سيعرض إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا لضمّها شبه جزيرة القرم، مقابل اتفاق لخفض الأسلحة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترامب في مقابلة مع الصحيفة نُشرت يوم أمس الأحد: إنه انتقد بشدة السياسة الأمريكية في السابق؛ واصفاً غزو العراق بأنه ربما كان أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأنه أقرب إلى "إثارة عش الدبابير".

وقبل تنصيبه يوم الجمعة ليصبح الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة، أثار ترامب احتمال اتخاذ أول خطوة رئيسية باتجاه الحد من التسلح النووي منذ أن أبرم الرئيس باراك أوباما اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا في عام 2010.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: "لديهم عقوبات مفروضة على روسيا، دعونا نرى ما إذا كنا نستطيع إبرام بعض الاتفاقات الجيدة مع روسيا".

وأضاف: "أحدها أعتقد أن الأسلحة النووية يجب خفضها بشكل كبير جداً.. لكن روسيا تتضرر بشدة الآن بسبب العقوبات.. لكن أعتقد أن شيئاً يمكن أن يحدث ويعود بالنفع على أشخاص كثيرين".

ولا تزال الولايات المتحدة وروسيا أكبر قوتين نوويتين في العالم، وتشير أحدث تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تملك 1367 رأساً نووياً على صواريخ استراتيجية وقاذفات؛ بينما تملك روسيا 1796 رأساً نووياً.

وتَعَهّد ترامب بتحسين العلاقات مع موسكو حتى وهو يواجه انتقادات بأنه يتلهف على التحالف مع بوتين الجاسوس السابق بجهاز المخابرات السوفيتي "كيه.جي.بي" الذي تولى قيادة الكرملين في عام 1999.

وقد واجهت هذه المسألة تدقيقاً بعد تقرير غير مؤكد عن أن روسيا جمعت معلومات فاضحة عن ترامب.

ولخّص الملف الذي لم يتم التحقق منه في تقرير للمخابرات الأمريكية، قدّم لترامب وأوباما هذا الشهر وخَلُص إلى أن روسيا سعت لتحويل نتيجة انتخابات الثامن من نوفمبر لصالح ترامب؛ من خلال التسلل الإلكتروني ووسائل أخرى. ولم يذكر التقرير تقييماً بشأن ما إذا كانت محاولات روسيا قد أثّرت على نتيجة الانتخابات.

واتهم ترامب وكالات المخابرات بتسريب معلومات الملف الذي وصفه بأنه "أخبار ملفقة" و"أشياء زائفة"، ونفى قادة المخابرات الاتهام.