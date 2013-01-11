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"ترامب" يعيّن زوج ابنته مستشاراً في البيت الأبيض

يهودي ويُعتبر لاعباً مؤثراً في قضايا الشرق الأوسط

 قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتعيين صهره جاريد كوشنر، ليكون واحداً من أبرز مستشاريه في البيت الأبيض.

وذكر الفريق الانتقالي لـ"ترامب" في بيان أن الرئيس المنتخب عين رجل الأعمال "كوشنر" (36 عاماً) وهو زوج ابنة ترامب "إيفانكا" ليكون مستشاراً بارزاً للرئيس، وجاء في البيان أن "كوشنر سيعمل عن كثب مع أمين (البيت الأبيض) رينس بريبوس وكبير الاستراتيجيين ستيفين بانون لتنفيذ أجندة الرئيس المنتخب ترامب".

ووفق "الألمانية" كان لـ"كوشنر" حضور قوي في فريق حملة "ترامب" الانتخابية، وركز بشكل خاص على الاستراتيجية الرقمية. يُذكر أن "كوشنر" هو سليل عائلة يهودية أرثوذكسية، ويُعتبر مستشاراً مؤثراً لـ"ترامب" في قضايا الشرق الأوسط. ويعد والد "كوشنر"، "تشارلز"، لاعباً رئيسياً في مشهد الاستثمار العقاري في نيويورك على غرار "ترامب".

وقال البيان إن "كوشنر" اختار التنازل عن راتبه أثناء عمله في الإدارة الأمريكية، ونقل البيان عن "ترامب" القول إن "كوشنر" كان "ناجحاً على نحو لا يصدق في الأعمال التجارية وحالياً في السياسة"، وسيكون عضواً بارزاً في فريقي، بينما أقوم بإعداد وتنفيذ أجندة طموحة لأضع الشعب الأمريكي أولاً".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يعيّن زوج ابنته مستشاراً في البيت الأبيض
سبق

 قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتعيين صهره جاريد كوشنر، ليكون واحداً من أبرز مستشاريه في البيت الأبيض.

وذكر الفريق الانتقالي لـ"ترامب" في بيان أن الرئيس المنتخب عين رجل الأعمال "كوشنر" (36 عاماً) وهو زوج ابنة ترامب "إيفانكا" ليكون مستشاراً بارزاً للرئيس، وجاء في البيان أن "كوشنر سيعمل عن كثب مع أمين (البيت الأبيض) رينس بريبوس وكبير الاستراتيجيين ستيفين بانون لتنفيذ أجندة الرئيس المنتخب ترامب".

ووفق "الألمانية" كان لـ"كوشنر" حضور قوي في فريق حملة "ترامب" الانتخابية، وركز بشكل خاص على الاستراتيجية الرقمية. يُذكر أن "كوشنر" هو سليل عائلة يهودية أرثوذكسية، ويُعتبر مستشاراً مؤثراً لـ"ترامب" في قضايا الشرق الأوسط. ويعد والد "كوشنر"، "تشارلز"، لاعباً رئيسياً في مشهد الاستثمار العقاري في نيويورك على غرار "ترامب".

وقال البيان إن "كوشنر" اختار التنازل عن راتبه أثناء عمله في الإدارة الأمريكية، ونقل البيان عن "ترامب" القول إن "كوشنر" كان "ناجحاً على نحو لا يصدق في الأعمال التجارية وحالياً في السياسة"، وسيكون عضواً بارزاً في فريقي، بينما أقوم بإعداد وتنفيذ أجندة طموحة لأضع الشعب الأمريكي أولاً".

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:04 AM
يهودي ويُعتبر لاعباً مؤثراً في قضايا الشرق الأوسط

"ترامب" يعيّن زوج ابنته مستشاراً في البيت الأبيض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتعيين صهره جاريد كوشنر، ليكون واحداً من أبرز مستشاريه في البيت الأبيض.

وذكر الفريق الانتقالي لـ"ترامب" في بيان أن الرئيس المنتخب عين رجل الأعمال "كوشنر" (36 عاماً) وهو زوج ابنة ترامب "إيفانكا" ليكون مستشاراً بارزاً للرئيس، وجاء في البيان أن "كوشنر سيعمل عن كثب مع أمين (البيت الأبيض) رينس بريبوس وكبير الاستراتيجيين ستيفين بانون لتنفيذ أجندة الرئيس المنتخب ترامب".

ووفق "الألمانية" كان لـ"كوشنر" حضور قوي في فريق حملة "ترامب" الانتخابية، وركز بشكل خاص على الاستراتيجية الرقمية. يُذكر أن "كوشنر" هو سليل عائلة يهودية أرثوذكسية، ويُعتبر مستشاراً مؤثراً لـ"ترامب" في قضايا الشرق الأوسط. ويعد والد "كوشنر"، "تشارلز"، لاعباً رئيسياً في مشهد الاستثمار العقاري في نيويورك على غرار "ترامب".

وقال البيان إن "كوشنر" اختار التنازل عن راتبه أثناء عمله في الإدارة الأمريكية، ونقل البيان عن "ترامب" القول إن "كوشنر" كان "ناجحاً على نحو لا يصدق في الأعمال التجارية وحالياً في السياسة"، وسيكون عضواً بارزاً في فريقي، بينما أقوم بإعداد وتنفيذ أجندة طموحة لأضع الشعب الأمريكي أولاً".

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