النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" يقابل تصريحاته كاشفاً نيّات طهران تجاه السعودية: مستعدٌ لتدخُّل عسكري

رصدتها "سبق" ومعها موقفه من الأزمة اليمنية مقارنة بتوجهات إدارة "أوباما" الراحلة

رصدت "سبق" أبرز التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ تجاه التحركات الإيرانية في المنطقة ونيّاتها تجاه السعودية والأزمة اليمنية؛ حيث بدت مغايرةً تماماً عن توجّهات الإدارة الأمريكية الراحلة بعد 12 يوماً؛ خاصة عقيدة "أوباما" التي أغرقت المنطقة في مستنقعات من الدماء والدمار بشكلٍ غير مسبوق في التاريخ الحديث.

 

وفي تصريحاتٍ أطلقها "ترامب"؛ قبل الانتخابات الأخيرة ورصدها موقع "ذا أميركان كونسيرتف"، أجاب عن سؤال عن الأزمة اليمنية والدعم الإيراني للحوثيين، قائلاً: "أقول هذا عن إيران إنهم يبحثون الذهاب إلى المملكة العربية السعودية, إنهم يريدون النفط ويريدون المال، إنهم يريدون الكثير من الأشياء الأخرى؛ لقد استولوا على اليمن بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية".

 

وزاد قائلاً: "انظروا إلى الحدود اليمنية – السعودية، إنها حدودٌ كبيرة جداً، ولدى إيران خططٌ لعمل أشياءٍ كثيرة في اليمن ثم سيعملون على الحدود السعودية ويريدون اختراقها.

 

وفي تصريحاتٍ أخرى لـ "ترامب" في حوارٍ مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تناول الصراع السعودي مع إيران، مشيراً بوضوح إلى أنه مستعدٌ للدفاع عن السعودية.

 

وبحسب سؤال لـ "ترامب"؛ هل ستتخذ عملاً عسكرياً تجاه طهران؟ أجاب قائلاً: "حسناً, أنا أريد مساعدة المملكة العربية السعودية, وأرغب في حمايتها, لكن ينبغي للمملكة العربية السعودية مساعدتنا اقتصادياً".

 

وتابع: "إن مثل هذا الإجراء العسكري سيعتمد على التعاون الذي سيكون بيننا، أنا فعلاً راغبٌ في عمل ذلك، وأرغب في الدفاع وحماية الناس هناك".

 

وتكشف تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"؛ إدراكه جيداً تحركات إيران المؤذية في المنطقة، كما أنه يبحث عقد صفقة مع دول المنطقة للمساهمة مالياً وبشكل أكبر في عمل عسكري محتمل ضدّ إيران، وهذا ما يُوحي إليه فريقه العسكري الجديد.

 

ونبّهت صحيفة "أميركان كونسيرتف" لهذا الأمر بالقول: "يبدو أن ترامب ليست لديه مشكلة مع خوض الأمريكان حروباً للدفاع عن دول بعيدة عن الولايات المتحدة، مثل السعودية ومجموعات من الناس هناك؛ طالما هناك تعويضات مُرضية له".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ترامب" يقابل تصريحاته كاشفاً نيّات طهران تجاه السعودية: مستعدٌ لتدخُّل عسكري
سبق

رصدت "سبق" أبرز التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ تجاه التحركات الإيرانية في المنطقة ونيّاتها تجاه السعودية والأزمة اليمنية؛ حيث بدت مغايرةً تماماً عن توجّهات الإدارة الأمريكية الراحلة بعد 12 يوماً؛ خاصة عقيدة "أوباما" التي أغرقت المنطقة في مستنقعات من الدماء والدمار بشكلٍ غير مسبوق في التاريخ الحديث.

 

وفي تصريحاتٍ أطلقها "ترامب"؛ قبل الانتخابات الأخيرة ورصدها موقع "ذا أميركان كونسيرتف"، أجاب عن سؤال عن الأزمة اليمنية والدعم الإيراني للحوثيين، قائلاً: "أقول هذا عن إيران إنهم يبحثون الذهاب إلى المملكة العربية السعودية, إنهم يريدون النفط ويريدون المال، إنهم يريدون الكثير من الأشياء الأخرى؛ لقد استولوا على اليمن بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية".

 

وزاد قائلاً: "انظروا إلى الحدود اليمنية – السعودية، إنها حدودٌ كبيرة جداً، ولدى إيران خططٌ لعمل أشياءٍ كثيرة في اليمن ثم سيعملون على الحدود السعودية ويريدون اختراقها.

 

وفي تصريحاتٍ أخرى لـ "ترامب" في حوارٍ مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تناول الصراع السعودي مع إيران، مشيراً بوضوح إلى أنه مستعدٌ للدفاع عن السعودية.

 

وبحسب سؤال لـ "ترامب"؛ هل ستتخذ عملاً عسكرياً تجاه طهران؟ أجاب قائلاً: "حسناً, أنا أريد مساعدة المملكة العربية السعودية, وأرغب في حمايتها, لكن ينبغي للمملكة العربية السعودية مساعدتنا اقتصادياً".

 

وتابع: "إن مثل هذا الإجراء العسكري سيعتمد على التعاون الذي سيكون بيننا، أنا فعلاً راغبٌ في عمل ذلك، وأرغب في الدفاع وحماية الناس هناك".

 

وتكشف تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"؛ إدراكه جيداً تحركات إيران المؤذية في المنطقة، كما أنه يبحث عقد صفقة مع دول المنطقة للمساهمة مالياً وبشكل أكبر في عمل عسكري محتمل ضدّ إيران، وهذا ما يُوحي إليه فريقه العسكري الجديد.

 

ونبّهت صحيفة "أميركان كونسيرتف" لهذا الأمر بالقول: "يبدو أن ترامب ليست لديه مشكلة مع خوض الأمريكان حروباً للدفاع عن دول بعيدة عن الولايات المتحدة، مثل السعودية ومجموعات من الناس هناك؛ طالما هناك تعويضات مُرضية له".

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
09:52 AM
رصدتها "سبق" ومعها موقفه من الأزمة اليمنية مقارنة بتوجهات إدارة "أوباما" الراحلة

"ترامب" يقابل تصريحاته كاشفاً نيّات طهران تجاه السعودية: مستعدٌ لتدخُّل عسكري

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
60
93,272

رصدت "سبق" أبرز التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؛ تجاه التحركات الإيرانية في المنطقة ونيّاتها تجاه السعودية والأزمة اليمنية؛ حيث بدت مغايرةً تماماً عن توجّهات الإدارة الأمريكية الراحلة بعد 12 يوماً؛ خاصة عقيدة "أوباما" التي أغرقت المنطقة في مستنقعات من الدماء والدمار بشكلٍ غير مسبوق في التاريخ الحديث.

 

وفي تصريحاتٍ أطلقها "ترامب"؛ قبل الانتخابات الأخيرة ورصدها موقع "ذا أميركان كونسيرتف"، أجاب عن سؤال عن الأزمة اليمنية والدعم الإيراني للحوثيين، قائلاً: "أقول هذا عن إيران إنهم يبحثون الذهاب إلى المملكة العربية السعودية, إنهم يريدون النفط ويريدون المال، إنهم يريدون الكثير من الأشياء الأخرى؛ لقد استولوا على اليمن بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية".

 

وزاد قائلاً: "انظروا إلى الحدود اليمنية – السعودية، إنها حدودٌ كبيرة جداً، ولدى إيران خططٌ لعمل أشياءٍ كثيرة في اليمن ثم سيعملون على الحدود السعودية ويريدون اختراقها.

 

وفي تصريحاتٍ أخرى لـ "ترامب" في حوارٍ مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تناول الصراع السعودي مع إيران، مشيراً بوضوح إلى أنه مستعدٌ للدفاع عن السعودية.

 

وبحسب سؤال لـ "ترامب"؛ هل ستتخذ عملاً عسكرياً تجاه طهران؟ أجاب قائلاً: "حسناً, أنا أريد مساعدة المملكة العربية السعودية, وأرغب في حمايتها, لكن ينبغي للمملكة العربية السعودية مساعدتنا اقتصادياً".

 

وتابع: "إن مثل هذا الإجراء العسكري سيعتمد على التعاون الذي سيكون بيننا، أنا فعلاً راغبٌ في عمل ذلك، وأرغب في الدفاع وحماية الناس هناك".

 

وتكشف تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"؛ إدراكه جيداً تحركات إيران المؤذية في المنطقة، كما أنه يبحث عقد صفقة مع دول المنطقة للمساهمة مالياً وبشكل أكبر في عمل عسكري محتمل ضدّ إيران، وهذا ما يُوحي إليه فريقه العسكري الجديد.

 

ونبّهت صحيفة "أميركان كونسيرتف" لهذا الأمر بالقول: "يبدو أن ترامب ليست لديه مشكلة مع خوض الأمريكان حروباً للدفاع عن دول بعيدة عن الولايات المتحدة، مثل السعودية ومجموعات من الناس هناك؛ طالما هناك تعويضات مُرضية له".

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,213
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,182
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,780
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة