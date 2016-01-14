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تربة.. سطو وكسر خزانة في محاولة يائسة لسرقة معرض

المختصون في الشرطة باشروا مكان الواقعة

 تحقق شرطة محافظة تربة في محاولة سرقة معرضين لبيع وشراء السيارات، في وقت متأخر فجر اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.
وبادر ملاك المعرضين بتقديم بلاغ رسمي لغرفة العمليات المشتركة 911 وفور تلقي البلاغ باشر المختصون في الشرطة مكان الواقعة.
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" عن تعرض أحد معارض السيارات لكسر الباب الداخلي للمكتب ومن ثم تمكن اللصوص من كسر باب الخزانة والعبث بالأوراق والكمبيالات الموجودة.
وأكد مالك أحد المعارض أسامة البقمي في اتصال مع "سبق" أنه بفضل من الله لم يجدوا اللصوص أثناء محاولتهم اليائسة على أي مبالغ مالية داخل المعرض.

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تربة.. سطو وكسر خزانة في محاولة يائسة لسرقة معرض
سبق

 تحقق شرطة محافظة تربة في محاولة سرقة معرضين لبيع وشراء السيارات، في وقت متأخر فجر اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.
وبادر ملاك المعرضين بتقديم بلاغ رسمي لغرفة العمليات المشتركة 911 وفور تلقي البلاغ باشر المختصون في الشرطة مكان الواقعة.
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" عن تعرض أحد معارض السيارات لكسر الباب الداخلي للمكتب ومن ثم تمكن اللصوص من كسر باب الخزانة والعبث بالأوراق والكمبيالات الموجودة.
وأكد مالك أحد المعارض أسامة البقمي في اتصال مع "سبق" أنه بفضل من الله لم يجدوا اللصوص أثناء محاولتهم اليائسة على أي مبالغ مالية داخل المعرض.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
08:36 PM
المختصون في الشرطة باشروا مكان الواقعة

تربة.. سطو وكسر خزانة في محاولة يائسة لسرقة معرض

A A A
متعب البقمي - تربة
2
11,250

 تحقق شرطة محافظة تربة في محاولة سرقة معرضين لبيع وشراء السيارات، في وقت متأخر فجر اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.
وبادر ملاك المعرضين بتقديم بلاغ رسمي لغرفة العمليات المشتركة 911 وفور تلقي البلاغ باشر المختصون في الشرطة مكان الواقعة.
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" عن تعرض أحد معارض السيارات لكسر الباب الداخلي للمكتب ومن ثم تمكن اللصوص من كسر باب الخزانة والعبث بالأوراق والكمبيالات الموجودة.
وأكد مالك أحد المعارض أسامة البقمي في اتصال مع "سبق" أنه بفضل من الله لم يجدوا اللصوص أثناء محاولتهم اليائسة على أي مبالغ مالية داخل المعرض.

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