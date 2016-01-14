تربة.. سطو وكسر خزانة في محاولة يائسة لسرقة معرض

المختصون في الشرطة باشروا مكان الواقعة

تحقق شرطة محافظة تربة في محاولة سرقة معرضين لبيع وشراء السيارات، في وقت متأخر فجر اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

وبادر ملاك المعرضين بتقديم بلاغ رسمي لغرفة العمليات المشتركة 911 وفور تلقي البلاغ باشر المختصون في الشرطة مكان الواقعة.

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" عن تعرض أحد معارض السيارات لكسر الباب الداخلي للمكتب ومن ثم تمكن اللصوص من كسر باب الخزانة والعبث بالأوراق والكمبيالات الموجودة.

وأكد مالك أحد المعارض أسامة البقمي في اتصال مع "سبق" أنه بفضل من الله لم يجدوا اللصوص أثناء محاولتهم اليائسة على أي مبالغ مالية داخل المعرض.