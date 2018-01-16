ترقب لإعلان الدفعة الأكبر من قروض "العقاري" خلال الساعات المقبلة

مؤتمر صحفي للحقيل يكشف التفاصيل .. "سبق" انفردت بالخبر

يعلن الصندوق العقاري، خلال الساعات القليلة المقبلة، الدفعة الأكبر من القروض التي يقدمها خلال عام 2017، ضمن 270 ألف منتج سكني، يعلنها وزير الإسكان ماجد الحقيل؛ في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم، وتزيد على 85 ألف قرض، بالتعاون مع البنوك المحلية، وذلك وفق ما انفردت به "سبق" مساء أمس.

تأتي قروض اليوم المرتقبة ضمن برامج وآلية جديدة؛ إذ ستبدأ بتخصيص 5600 قرض شهريّاً، مع ارتفاع تدريجي في نسبة القروض؛ لتتم تغطية ما يزيد على 85 ألف مقترض من قوائم انتظار الصندوق مع نهاية العام الحالي.

وكانت "سبق" أيضاً، قد انفردت قبل نحو ثلاثة أيام، بالكشف عن عددٍ من المنتجات التي تنوي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية إعلانها في مؤتمر صحفي؛ كاشفة عن عزم الوزارة والصندوق تخصيص وبدء توزيع كبرى الدفعات من منتجات الدعم السكني في تاريخ الوزارة والصندوق العقاري.