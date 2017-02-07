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ترقب للكشف عن خطة الإعلانات الوظيفية .. ونموذج متداول يُثير المخاوف

قلق لـ "التعليمية" وتفاؤل للباحثين عن الوظائف الصحية .. البداية مخصّصة لهم

يترقب الباحثون عن العمل إعلان وزارة الخدمة المدنية خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام التي ينتظر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وأثار نموذج متداول للخطة - لم تتأكد صحته بعد - مخاوف الراغبين في الوظائف التعليمية، حيث خلا النموذج من مواعيد الوظائف التعليمية المعتاد إعلانها ضمن جدولة خطة الإعلانات الوظيفية.

 

من جهة أخرى، استبشر الباحثون عن الوظائف الصحية بعدما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أمس، أن بداية خطة الإعلانات الوظيفية ستكون للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

 

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف؛ قد ذكر أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية ستعلن اليوم الثلاثاء.

 

يُشار إلى أن "سبق"، انفردت أمس الأول بالإشارة إلى استئناف التعيين والتعاقد وإعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية هذا الأسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ترقب للكشف عن خطة الإعلانات الوظيفية .. ونموذج متداول يُثير المخاوف
سبق

يترقب الباحثون عن العمل إعلان وزارة الخدمة المدنية خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام التي ينتظر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وأثار نموذج متداول للخطة - لم تتأكد صحته بعد - مخاوف الراغبين في الوظائف التعليمية، حيث خلا النموذج من مواعيد الوظائف التعليمية المعتاد إعلانها ضمن جدولة خطة الإعلانات الوظيفية.

 

من جهة أخرى، استبشر الباحثون عن الوظائف الصحية بعدما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أمس، أن بداية خطة الإعلانات الوظيفية ستكون للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

 

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف؛ قد ذكر أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية ستعلن اليوم الثلاثاء.

 

يُشار إلى أن "سبق"، انفردت أمس الأول بالإشارة إلى استئناف التعيين والتعاقد وإعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية هذا الأسبوع.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
12:18 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:40 AM
قلق لـ "التعليمية" وتفاؤل للباحثين عن الوظائف الصحية .. البداية مخصّصة لهم

ترقب للكشف عن خطة الإعلانات الوظيفية .. ونموذج متداول يُثير المخاوف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
20,225

يترقب الباحثون عن العمل إعلان وزارة الخدمة المدنية خطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام التي ينتظر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وأثار نموذج متداول للخطة - لم تتأكد صحته بعد - مخاوف الراغبين في الوظائف التعليمية، حيث خلا النموذج من مواعيد الوظائف التعليمية المعتاد إعلانها ضمن جدولة خطة الإعلانات الوظيفية.

 

من جهة أخرى، استبشر الباحثون عن الوظائف الصحية بعدما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أمس، أن بداية خطة الإعلانات الوظيفية ستكون للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

 

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف؛ قد ذكر أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية ستعلن اليوم الثلاثاء.

 

يُشار إلى أن "سبق"، انفردت أمس الأول بالإشارة إلى استئناف التعيين والتعاقد وإعلان الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية هذا الأسبوع.

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