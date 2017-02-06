ترقية أكثر من 10 آلاف من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة

خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري

أصدر قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة من مدير الأمن العام، عدداً من القرارات الإدارية بترقية ١٠٤٧٠ فرداً من منسوبي القوات في مختلف الرتب.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقيادة القوات العميد فارس بن منصور المالك: إن الترقيات جاءت عن الفترة من غرة شهر محرم لعام ١٤٣٨ هجري حتى نهاية شهر ربيع الآخر من نفس العام، وتأتي هذا القرارات في ظل الدعم الذي تحظى به قوات الطوارئ الخاصة من سمو وزير الداخلية، حفظه الله.

من جانبه هنّأ قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، المترقين؛ متمنياً أن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد في خدمة الدين ثم المليك والوطن؛ مشيراً إلى أن الاهتمام بمنسوبي القوات يقودهم لتسهيل الصعاب وإدخال الفرحة والسرور عليهم.