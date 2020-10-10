تلقى الدكتور بجامعة الطائف ماجد بن عبدالعزيز الحارثي، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته من أستاذ مساعد لأستاذ مشارك.
ويعد الدكتور "الحارثي" من أحد الكفاءات المتميزة والفاعلة، والتي لها دور كبير ورائد في جامعة الطائف.
ترقية "الحارثي" إلى أستاذ مشارك بجامعة الطائف
تلقى الدكتور بجامعة الطائف ماجد بن عبدالعزيز الحارثي، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته من أستاذ مساعد لأستاذ مشارك.
ويعد الدكتور "الحارثي" من أحد الكفاءات المتميزة والفاعلة، والتي لها دور كبير ورائد في جامعة الطائف.
تلقى الدكتور بجامعة الطائف ماجد بن عبدالعزيز الحارثي، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته من أستاذ مساعد لأستاذ مشارك.
ترقية "الحارثي" إلى أستاذ مشارك بجامعة الطائف
تلقى الدكتور بجامعة الطائف ماجد بن عبدالعزيز الحارثي، التهاني والتبريكات، بمناسبة ترقيته من أستاذ مساعد لأستاذ مشارك.
ويعد الدكتور "الحارثي" من أحد الكفاءات المتميزة والفاعلة، والتي لها دور كبير ورائد في جامعة الطائف.