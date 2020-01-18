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​​ ترقية عدد من ضباط القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

بتوجيه من مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة قلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد دكتور عبدالله بن ناصر الغفيص العميد عبدالكريم بن حمد اليحيى والرائد سعود بن عبدالعزيز المسلم والرائد عبدالعزيز بن علي حامضي رتبهم الجديدة بعد صدور مرسوم ملكي بترقيتهم.


فيما عبر الضباط المترقون عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الثقة مؤكدين مواصلتهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
 
 

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​​ ترقية عدد من ضباط القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
سبق

بتوجيه من مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة قلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد دكتور عبدالله بن ناصر الغفيص العميد عبدالكريم بن حمد اليحيى والرائد سعود بن عبدالعزيز المسلم والرائد عبدالعزيز بن علي حامضي رتبهم الجديدة بعد صدور مرسوم ملكي بترقيتهم.


فيما عبر الضباط المترقون عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الثقة مؤكدين مواصلتهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
 
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
11:20 PM

​​ ترقية عدد من ضباط القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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بتوجيه من مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة قلد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد دكتور عبدالله بن ناصر الغفيص العميد عبدالكريم بن حمد اليحيى والرائد سعود بن عبدالعزيز المسلم والرائد عبدالعزيز بن علي حامضي رتبهم الجديدة بعد صدور مرسوم ملكي بترقيتهم.


فيما عبر الضباط المترقون عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الثقة مؤكدين مواصلتهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
 
 

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