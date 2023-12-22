ترقيع طبلة أذن مريض بمستشفى محايل العام بواسطة المنظار

تقع في نطاق العمليات الحرجة لكونها بمنطقة أكثر خطورة

تمكن فريق طبي بمستشفى محايل العام من ترقيع طبلة الأذن لمريض بواسطة أحدث ما توصل إليه طب الأنف والأذن والحنجرة من أجهزة المناظير، حيت تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.



أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير، سعيد بن عبد الله النقير مشيراً إلى أن هذه العملية تقع في نطاق العمليات الحرجة لكونها توجد بمنطقة أكثر حساسية وخطورة في جسم الإنسان، وتحتاج إلى مهارة عالية وطاقم طبي متمكن وقد تمكن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية المكون من استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور يحيى الأحمري والأخصائي مختار الدين بمشاركة الطاقم التمريضي بالمستشفى من إجراء العملية بنجاح.



من جانبه، ثمن مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام، محمد بن علي بن زيد، ما يحظى به المستشفى من دعم متواصل من مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة ومساعديه سواء بالكوادر أو الأجهزة الطبية الحديثة.

