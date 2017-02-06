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تركيا.. زلزال بقوة 5.3 درجات جنوب غرب إسطنبول دون وقوع خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية "جناق قلعة" جنوب غرب إسطنبول بتركيا، صباح اليوم الاثنين، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

 

وقال والي "جناق قلعة" أورهان طافلي: إن الزلزال الذي شعر به سكان إسطنبول أيضاً، لم يُسفر -وفقاً للمعلومات الأولية- عن ضحايا أو أضرار.

 

ووفق تركيا بوست، أضاف "الوالي" أن فِرَق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، توجهت لمركز الزلزال في منطقة "أيواجيك"؛ للتأكد من عدم تسببه في خسائر.

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تركيا.. زلزال بقوة 5.3 درجات جنوب غرب إسطنبول دون وقوع خسائر
سبق

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية "جناق قلعة" جنوب غرب إسطنبول بتركيا، صباح اليوم الاثنين، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

 

وقال والي "جناق قلعة" أورهان طافلي: إن الزلزال الذي شعر به سكان إسطنبول أيضاً، لم يُسفر -وفقاً للمعلومات الأولية- عن ضحايا أو أضرار.

 

ووفق تركيا بوست، أضاف "الوالي" أن فِرَق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، توجهت لمركز الزلزال في منطقة "أيواجيك"؛ للتأكد من عدم تسببه في خسائر.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
09:32 AM

تركيا.. زلزال بقوة 5.3 درجات جنوب غرب إسطنبول دون وقوع خسائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية "جناق قلعة" جنوب غرب إسطنبول بتركيا، صباح اليوم الاثنين، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

 

وقال والي "جناق قلعة" أورهان طافلي: إن الزلزال الذي شعر به سكان إسطنبول أيضاً، لم يُسفر -وفقاً للمعلومات الأولية- عن ضحايا أو أضرار.

 

ووفق تركيا بوست، أضاف "الوالي" أن فِرَق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، توجهت لمركز الزلزال في منطقة "أيواجيك"؛ للتأكد من عدم تسببه في خسائر.

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