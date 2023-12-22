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تركيا: قوات المعارضة سيطرت على طريق سريع بين الباب وحلب

قال الجيش التركي، اليوم الأربعاء: إن قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا وتحاصر بلدة الباب الخاضعة لتنظيم داعش، سيطرت بالكامل على الطريق السريع الذي يربط البلدة مع حلب بدعم من نيران برية وجوية كثيفة.

 

وفي إفادة يومية بشأن عملية "درع الفرات" التي بدأت قبل نحو 4 أشهر، بهدف طرد التنظيم من منطقة الحدود، قال الجيش؛ وفق "رويترز": إن "طائرات حربية تركية دمّرت 48 هدفاً للتنظيم وقتلت 15 متشدداً".

 

وأضاف أن "4 جنود أتراك أصيبوا بجروح طفيفة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق في العربة التي كانوا يتنقلون بها".

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تركيا: قوات المعارضة سيطرت على طريق سريع بين الباب وحلب
سبق

قال الجيش التركي، اليوم الأربعاء: إن قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا وتحاصر بلدة الباب الخاضعة لتنظيم داعش، سيطرت بالكامل على الطريق السريع الذي يربط البلدة مع حلب بدعم من نيران برية وجوية كثيفة.

 

وفي إفادة يومية بشأن عملية "درع الفرات" التي بدأت قبل نحو 4 أشهر، بهدف طرد التنظيم من منطقة الحدود، قال الجيش؛ وفق "رويترز": إن "طائرات حربية تركية دمّرت 48 هدفاً للتنظيم وقتلت 15 متشدداً".

 

وأضاف أن "4 جنود أتراك أصيبوا بجروح طفيفة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق في العربة التي كانوا يتنقلون بها".

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
10:06 AM

تركيا: قوات المعارضة سيطرت على طريق سريع بين الباب وحلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,208

قال الجيش التركي، اليوم الأربعاء: إن قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا وتحاصر بلدة الباب الخاضعة لتنظيم داعش، سيطرت بالكامل على الطريق السريع الذي يربط البلدة مع حلب بدعم من نيران برية وجوية كثيفة.

 

وفي إفادة يومية بشأن عملية "درع الفرات" التي بدأت قبل نحو 4 أشهر، بهدف طرد التنظيم من منطقة الحدود، قال الجيش؛ وفق "رويترز": إن "طائرات حربية تركية دمّرت 48 هدفاً للتنظيم وقتلت 15 متشدداً".

 

وأضاف أن "4 جنود أتراك أصيبوا بجروح طفيفة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق في العربة التي كانوا يتنقلون بها".

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