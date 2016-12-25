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تركي الخضير حكماً لمباراة الهلال والنصر.. غداً

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الهلال والنصر والتي تقام غداً ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد إلى الحكم تركي الخضير.


وقال الاتحاد السعودي على حسابه في "تويتر" إن الخضير سيدير المباراة وسيساعده الثنائي أحمد فقيهي وخلف زيد.


وتقام المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد بين قطبي جدة الأهلي والاتحاد يوم الثلاثاء.


ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي والاتحاد بينما يأتي النصر رابعاً وله 29 نقطة.
 

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تركي الخضير حكماً لمباراة الهلال والنصر.. غداً
سبق

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الهلال والنصر والتي تقام غداً ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد إلى الحكم تركي الخضير.


وقال الاتحاد السعودي على حسابه في "تويتر" إن الخضير سيدير المباراة وسيساعده الثنائي أحمد فقيهي وخلف زيد.


وتقام المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد بين قطبي جدة الأهلي والاتحاد يوم الثلاثاء.


ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي والاتحاد بينما يأتي النصر رابعاً وله 29 نقطة.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:40 PM

تركي الخضير حكماً لمباراة الهلال والنصر.. غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,095

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الهلال والنصر والتي تقام غداً ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد إلى الحكم تركي الخضير.


وقال الاتحاد السعودي على حسابه في "تويتر" إن الخضير سيدير المباراة وسيساعده الثنائي أحمد فقيهي وخلف زيد.


وتقام المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد بين قطبي جدة الأهلي والاتحاد يوم الثلاثاء.


ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي والاتحاد بينما يأتي النصر رابعاً وله 29 نقطة.
 

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