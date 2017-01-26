"تركي بن عبدالله" يكرم "السبتي" لدوره البارز وعمله في إدارة " موهبة"

أشاد بدوره العميق وجهوده كأمين عام للمؤسسة لعشر سنوات

قدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة " الأمير تركي بن عبدالله، شكره للدكتور خالد السبتي الأمين العام السابق لـ"موهبة"، تقديراً لدوره البارز وعمله وجهوده السابقة في إدارة المؤسسة.



وقال الأمير تركي: أتقدم بخالص الثناء وعميق الإشادة على الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتموها خلال فترة عملكم أميناً عاماً للمؤسسة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، شهدت المؤسسة خلالها إطلاق الخطة الإستراتيجية للموهبة والإبداع ودعم الابتكار، وتوسعاً كبيراً في مبادراتها وبرامجها؛ لترعى موهوبي الوطن من الطلبة والطالبات. كنتم فيها عند حسن ظن واختيار المغفور له - بإذن الله - خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. باذلين ما في وسعكم لتحقيق رسالة المؤسسة في الموهبة والإبداع ودعم الابتكار بالمملكة.



وتابع: باسمي وباسم منسوبي مؤسسة "موهبة" وباسم جميع موهوبي وموهوبات الوطن نتقدم لمعاليكم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان على كل ما قدمتموه من قيادة وفكر وجهد.

