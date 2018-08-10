"تركي" .. طفل مريض بـ"اللوكيميا" في خطر لـ"عدم وجود سرير"

ظلَ منومًا في مستشفى الأطفال بالطائف منذُ 16 يومًا دون تحسّن

أعرب المواطن "صالح بن علي عبدالله الشهري"، عن أسفه الشديد لعدم توافر سرير شاغر لطفله "تركي" البالغ من العمر ثلاث سنوات الذي يعاني من سرطان الدم الليمفاوي "لوكيميا".

وقال "الشهري" والد الطفل "تركي" لـ"سبق": طفلي منوم حاليًا بمستشفى الأطفال في الطائف منذُ 16 يومًا تقريبًا بدون تحسن، وأرسل المستشفى عدة طلبات بالفاكس إلى مستشفيات متخصصة في علاج تلك الحالات ولكنها رفضت الحالة، حيث ردّت كلٌّ من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس في جدة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة والرياض، بالاعتذار نظرًا لعدم توافر سرير.

وأضاف الأب: فلذة كبدي يضيع مني ويتوجع ألمًا ونحن مكتوفو الأيدي، وهو أحوج ما يكون إلى العلاج في أسرع وقتٍ ممكن.

وناشد "الشهري" المسؤولين المعنيين سرعة التحرك والتوجيه بقبول حالة طفله لعلاجه على اعتبار أن التأخير يُضاعف خطورة الحالة ويزيد من الآلام.