النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسريب "آيفون 8" يُظهر نظام تشغيل جديداً لـ"أبل"

أطلقت عليه اسماً تجريبياً "آي أو إس آكوم"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن مجموعة من الصور المسربة لهاتف "آيفون 8" المرتقب، من قبل شركة "أبل" الأمريكية.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسربة اعتماد الشركة الأمريكية على نظام تشغيل أحدث أطلقت عليه اسماً تجريبياً "آي أو إس آكوم (الجوزة)".

وأشارت مواقع عديدة إلى أنه من الشكل الظاهري للنظام وطريقة عمله، يظهر أنه سيكون واحد من أصعب وأسوأ أنظمة تشغيل "أبل" على الإطلاق.

ويقول "سوني ديكسون"، أحد أبرز ناشري تسريبات "آيفون" إن النظام الجديد يشبه إلى حد كبير أول إنتاج من سلسلة هواتف "آيفون"، ويفتقر لكثير من الميزات.

كما قال إن التصميم الجديد سيكون ذا هيكل معدني، كما هو معتاد، وشاشة متعددة اللمس، ويعتمد على وجود القائمة في الجانب العلوي، وفي الجزء السفلي يمكن الانتقال عبر عجلة للقائمة المعقدة، والتي حصلت على شريط للتنقل مع أزرار افتراضية في الوسط.

وأشار "ديكسون" إلى أنه رغم اختلاف النظام كثيراً عن النسخة الأولى من "آي أو إس"، التي أطلقها "ستيف جوبز"، مؤسس "أبل" قبل 10 أعوام تقريباً، إلا أنه لا تقدّم الإمكانيات التي تمكّنها من منافسة نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "جوجل" الأمريكية.

ويعتمد النظام على براءة اختراع سجلتها "أبل"، وهي عجلة الماوس في الجانب العلوي الأيمن من الهاتف، والتي من غير المعروف هل ستحقق شعبية في النظام الجديد، أم ستؤدي إلى المزيد من تراجع خسائر الشركة الأمريكية.

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

اعلان
تسريب "آيفون 8" يُظهر نظام تشغيل جديداً لـ"أبل"
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة عن مجموعة من الصور المسربة لهاتف "آيفون 8" المرتقب، من قبل شركة "أبل" الأمريكية.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسربة اعتماد الشركة الأمريكية على نظام تشغيل أحدث أطلقت عليه اسماً تجريبياً "آي أو إس آكوم (الجوزة)".

وأشارت مواقع عديدة إلى أنه من الشكل الظاهري للنظام وطريقة عمله، يظهر أنه سيكون واحد من أصعب وأسوأ أنظمة تشغيل "أبل" على الإطلاق.

ويقول "سوني ديكسون"، أحد أبرز ناشري تسريبات "آيفون" إن النظام الجديد يشبه إلى حد كبير أول إنتاج من سلسلة هواتف "آيفون"، ويفتقر لكثير من الميزات.

كما قال إن التصميم الجديد سيكون ذا هيكل معدني، كما هو معتاد، وشاشة متعددة اللمس، ويعتمد على وجود القائمة في الجانب العلوي، وفي الجزء السفلي يمكن الانتقال عبر عجلة للقائمة المعقدة، والتي حصلت على شريط للتنقل مع أزرار افتراضية في الوسط.

وأشار "ديكسون" إلى أنه رغم اختلاف النظام كثيراً عن النسخة الأولى من "آي أو إس"، التي أطلقها "ستيف جوبز"، مؤسس "أبل" قبل 10 أعوام تقريباً، إلا أنه لا تقدّم الإمكانيات التي تمكّنها من منافسة نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "جوجل" الأمريكية.

ويعتمد النظام على براءة اختراع سجلتها "أبل"، وهي عجلة الماوس في الجانب العلوي الأيمن من الهاتف، والتي من غير المعروف هل ستحقق شعبية في النظام الجديد، أم ستؤدي إلى المزيد من تراجع خسائر الشركة الأمريكية.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
10:42 AM
أطلقت عليه اسماً تجريبياً "آي أو إس آكوم"

تسريب "آيفون 8" يُظهر نظام تشغيل جديداً لـ"أبل"

A A A
أحمد علي - القاهرة
1
4,020

كشفت تقارير صحفية عديدة عن مجموعة من الصور المسربة لهاتف "آيفون 8" المرتقب، من قبل شركة "أبل" الأمريكية.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسربة اعتماد الشركة الأمريكية على نظام تشغيل أحدث أطلقت عليه اسماً تجريبياً "آي أو إس آكوم (الجوزة)".

وأشارت مواقع عديدة إلى أنه من الشكل الظاهري للنظام وطريقة عمله، يظهر أنه سيكون واحد من أصعب وأسوأ أنظمة تشغيل "أبل" على الإطلاق.

ويقول "سوني ديكسون"، أحد أبرز ناشري تسريبات "آيفون" إن النظام الجديد يشبه إلى حد كبير أول إنتاج من سلسلة هواتف "آيفون"، ويفتقر لكثير من الميزات.

كما قال إن التصميم الجديد سيكون ذا هيكل معدني، كما هو معتاد، وشاشة متعددة اللمس، ويعتمد على وجود القائمة في الجانب العلوي، وفي الجزء السفلي يمكن الانتقال عبر عجلة للقائمة المعقدة، والتي حصلت على شريط للتنقل مع أزرار افتراضية في الوسط.

وأشار "ديكسون" إلى أنه رغم اختلاف النظام كثيراً عن النسخة الأولى من "آي أو إس"، التي أطلقها "ستيف جوبز"، مؤسس "أبل" قبل 10 أعوام تقريباً، إلا أنه لا تقدّم الإمكانيات التي تمكّنها من منافسة نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "جوجل" الأمريكية.

ويعتمد النظام على براءة اختراع سجلتها "أبل"، وهي عجلة الماوس في الجانب العلوي الأيمن من الهاتف، والتي من غير المعروف هل ستحقق شعبية في النظام الجديد، أم ستؤدي إلى المزيد من تراجع خسائر الشركة الأمريكية.

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,224
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,186
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,781
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,373

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة