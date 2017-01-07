تسريب "آيفون 8" يُظهر نظام تشغيل جديداً لـ"أبل"

أطلقت عليه اسماً تجريبياً "آي أو إس آكوم"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن مجموعة من الصور المسربة لهاتف "آيفون 8" المرتقب، من قبل شركة "أبل" الأمريكية.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو المسربة اعتماد الشركة الأمريكية على نظام تشغيل أحدث أطلقت عليه اسماً تجريبياً "آي أو إس آكوم (الجوزة)".

وأشارت مواقع عديدة إلى أنه من الشكل الظاهري للنظام وطريقة عمله، يظهر أنه سيكون واحد من أصعب وأسوأ أنظمة تشغيل "أبل" على الإطلاق.

ويقول "سوني ديكسون"، أحد أبرز ناشري تسريبات "آيفون" إن النظام الجديد يشبه إلى حد كبير أول إنتاج من سلسلة هواتف "آيفون"، ويفتقر لكثير من الميزات.

كما قال إن التصميم الجديد سيكون ذا هيكل معدني، كما هو معتاد، وشاشة متعددة اللمس، ويعتمد على وجود القائمة في الجانب العلوي، وفي الجزء السفلي يمكن الانتقال عبر عجلة للقائمة المعقدة، والتي حصلت على شريط للتنقل مع أزرار افتراضية في الوسط.

وأشار "ديكسون" إلى أنه رغم اختلاف النظام كثيراً عن النسخة الأولى من "آي أو إس"، التي أطلقها "ستيف جوبز"، مؤسس "أبل" قبل 10 أعوام تقريباً، إلا أنه لا تقدّم الإمكانيات التي تمكّنها من منافسة نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "جوجل" الأمريكية.

ويعتمد النظام على براءة اختراع سجلتها "أبل"، وهي عجلة الماوس في الجانب العلوي الأيمن من الهاتف، والتي من غير المعروف هل ستحقق شعبية في النظام الجديد، أم ستؤدي إلى المزيد من تراجع خسائر الشركة الأمريكية.