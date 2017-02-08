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"تسعة أعشار" يستعرض خدماته أمام زوار "الجنادرية 31"

يقدم خدمة "مسرعة الأعمال الناشئة" لصقل أفكار الرواد

 استعرض برنامج "تسعة أعشار" خدماته أمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، من خلال ركن خاص بالبرنامج في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

 

ويعمل القائمون على الركن على تعريف الزوار بخدمات البرنامج الوطني، الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لدعم وتنمية منشآت الأعمال في جميع مراحلها.

 

ويقدم البرنامج الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعماً لمنشآت الأعمال في جميع مراحلها عبر باقات من الحلول المبتكرة عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح لأصحاب منشآت الأعمال العديدَ من الخدمات؛ من بينها: الحلول المالية التي تهدف إلى دعم أصحاب الأعمال المتميزين في البحث عن رؤوس أموال استثمارية لتنمية أعمالهم، وكذلك خدمة الوصول للمنافسة التي توفر لمنشآت الأعمال فرصة الوصول للمنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً.

 

ويقدم البرنامج خدمة "مسرعة الأعمال الناشئة"، التي تمنح رواد الأعمال فرصة لصقل أفكارهم التجارية، ونيل الإرشاد والدعم اللازميْن؛ لتنميتها في إطار إبداعي وعصري، إضافة إلى خدمة الوصول إلى السوق؛ وذلك خلال منصة إلكترونية تُمَكّن رواد الأعمال من تنسيق عمليات البيع والدفع والتوصيل، وغيرها.

 

وحرص البرنامج على تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العثور على معلومات حول السوق السعودي، والتي يحتاجونها لاتخاذ القرارات المهمة في منشآتهم، عبر خدمة الوصول إلى السوق، كما يهدف البرنامج من خلال خدمة "أضف خدمتك" إلى تطوير أفكار رواد الأعمال الإبداعية، وتحويلها إلى منتج وخدمة متكاملة في سوق العمل.

مهرجان الجنادرية الجنادرية 31 الجنادريه

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تسعة أعشار" يستعرض خدماته أمام زوار "الجنادرية 31"
سبق

 استعرض برنامج "تسعة أعشار" خدماته أمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، من خلال ركن خاص بالبرنامج في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

 

ويعمل القائمون على الركن على تعريف الزوار بخدمات البرنامج الوطني، الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لدعم وتنمية منشآت الأعمال في جميع مراحلها.

 

ويقدم البرنامج الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعماً لمنشآت الأعمال في جميع مراحلها عبر باقات من الحلول المبتكرة عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح لأصحاب منشآت الأعمال العديدَ من الخدمات؛ من بينها: الحلول المالية التي تهدف إلى دعم أصحاب الأعمال المتميزين في البحث عن رؤوس أموال استثمارية لتنمية أعمالهم، وكذلك خدمة الوصول للمنافسة التي توفر لمنشآت الأعمال فرصة الوصول للمنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً.

 

ويقدم البرنامج خدمة "مسرعة الأعمال الناشئة"، التي تمنح رواد الأعمال فرصة لصقل أفكارهم التجارية، ونيل الإرشاد والدعم اللازميْن؛ لتنميتها في إطار إبداعي وعصري، إضافة إلى خدمة الوصول إلى السوق؛ وذلك خلال منصة إلكترونية تُمَكّن رواد الأعمال من تنسيق عمليات البيع والدفع والتوصيل، وغيرها.

 

وحرص البرنامج على تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العثور على معلومات حول السوق السعودي، والتي يحتاجونها لاتخاذ القرارات المهمة في منشآتهم، عبر خدمة الوصول إلى السوق، كما يهدف البرنامج من خلال خدمة "أضف خدمتك" إلى تطوير أفكار رواد الأعمال الإبداعية، وتحويلها إلى منتج وخدمة متكاملة في سوق العمل.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:00 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:18 AM
يقدم خدمة "مسرعة الأعمال الناشئة" لصقل أفكار الرواد

"تسعة أعشار" يستعرض خدماته أمام زوار "الجنادرية 31"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
409

 استعرض برنامج "تسعة أعشار" خدماته أمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، من خلال ركن خاص بالبرنامج في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

 

ويعمل القائمون على الركن على تعريف الزوار بخدمات البرنامج الوطني، الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لدعم وتنمية منشآت الأعمال في جميع مراحلها.

 

ويقدم البرنامج الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعماً لمنشآت الأعمال في جميع مراحلها عبر باقات من الحلول المبتكرة عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح لأصحاب منشآت الأعمال العديدَ من الخدمات؛ من بينها: الحلول المالية التي تهدف إلى دعم أصحاب الأعمال المتميزين في البحث عن رؤوس أموال استثمارية لتنمية أعمالهم، وكذلك خدمة الوصول للمنافسة التي توفر لمنشآت الأعمال فرصة الوصول للمنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً.

 

ويقدم البرنامج خدمة "مسرعة الأعمال الناشئة"، التي تمنح رواد الأعمال فرصة لصقل أفكارهم التجارية، ونيل الإرشاد والدعم اللازميْن؛ لتنميتها في إطار إبداعي وعصري، إضافة إلى خدمة الوصول إلى السوق؛ وذلك خلال منصة إلكترونية تُمَكّن رواد الأعمال من تنسيق عمليات البيع والدفع والتوصيل، وغيرها.

 

وحرص البرنامج على تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العثور على معلومات حول السوق السعودي، والتي يحتاجونها لاتخاذ القرارات المهمة في منشآتهم، عبر خدمة الوصول إلى السوق، كما يهدف البرنامج من خلال خدمة "أضف خدمتك" إلى تطوير أفكار رواد الأعمال الإبداعية، وتحويلها إلى منتج وخدمة متكاملة في سوق العمل.

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