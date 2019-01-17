"تسمم تربة الجماعي" يلغي زيارة "بلجون والمونس" التفقدية للمستشفى

صحة الطائف: نتعامل مع أكثر من ١٠٠ حالة تم استقبالها حتى الآن

ألغت حالة التسمم الجماعي التي استقبلها مستشفى تربه العام، اليوم، الزيارة التفقدية التي كان مدير صحة منطقة مكة المكرمة ومدير صحة الطائف سيقومان بها لتفقد أوضاع المستشفى، وذلك للتعامل مع الوضع القائم ميدانياً ومتابعة الخدمة الطبية التي تقدم للحالات.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه تتعامل فرق الطوارئ مع ما يقارب مائة وعشر حالات وصلت لطوارئ مستشفى تربة العام إثر حالة تسمم نتيجة تناول وجبة غذائية من أحد المطاعم بالمحافظة.

وأضاف الربيعي: هذا وتعمل الفرق الطبية داخل المستشفى على فرز الحالات ومتابعة وضعها الصحي بتوجيه ميداني مباشر من مدير صحة منطقة مكة المكرمة مصطفى بلجون ومدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس اللذين يتواجدان على رأس الفرق الطبية في طوارئ المستشفى، إثر زيارة كانت مقررة للمستشفى ألغيت للتعامل المباشر مع الوضع القائم ميدانياً.

وأردف الربيعي: تم دعم المستشفى بـ ١٥ فرقة طبية إلى جانب أكثر من ٥٥ من الكادر الطبي والفني من مستشفيات الطائف ومستشفى الخرمة، هذا ونود أن نطمئن الجميع أن الوضع بشكل تام تحت السيطرة وجميع الحالات دون المتوسطة، ويجري التعامل معها وفقا لما تقتضيه الحالة.