"تشتري أرضاً بالسعودية".. قضية نصب ضحاياها كويتيون والجاني "دكتور"!

إقناع بشراء وتحويل ملكية وهمي قادهم لدفع مبالغ ضخمة.. النهاية في "المخفر"

وجد عدد من المواطنين الكويتيون أنفسهم ضحايا نصب واحتيال من قبل قيادي في البلدية الكويتية؛ حين أقنعهم بشراء أراضٍ في السعودية اتضح أنه لا يمكن تحويل ملكياتها إليهم؛ بعدما دفعوا مبالغ مالية كبيرة وصل بعضها إلى 17 ألف دينار.

وسجل أحد المخافر التابعة لمحافظة الفروانية بالكويت قضية نصب واحتيال بحق قيادي في بلدية الكويت، (دكتور يلقي محاضرات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتكليف)؛ حيث تبين أنه يبيع أراضي في المملكة العربية السعودية للمواطنين الكويتيين الذين اكتشفوا حين توجههم لتسلمها، عدم إمكانية نقل ملكيتها؛ لوجود مشاكل قانونية.

ووفق صحيفة "الراي" الكويتية، كانت قضايا النصب التي لم يراع فيها القيادي الدكتور منصبه ومهنته انكشفت عندما تقدم بها أحد ضحاياه إلى المخفر، وروى قصته لرجال الأمن بعدما دفع مبلغ 17 ألف دينار ثمن قطعة أرض في المملكة، ثم كانت المفاجأة حين وجد نفسه غير قادر على نقل ملكيتها إلى اسمه؛ في ظل وجود إشكاليات قانونية بين مالك الأرض والسلطات في السعودية.

وبحسب المصدر، فإن صاحب الشكوى توجه إلى البائع لاسترداد أمواله، لكن الأخير بدأ يماطل ويتهرب، ليتضح لاحقاً أن الأول ليس الضحية الوحيدة بل هناك الكثير من المواطنين الذين سقطوا في شباك مَنْ أوهمهم بشراء أراضٍ في السعودية، وتم تسجيل قضية نصب واحتيال أحيلت إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم في شأن الواقعة.