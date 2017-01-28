تصادم مركبتين في الخفجي يودي بحياة شخص ويصيب آخرين

في حادث وقع مساء اليوم وجهًا لوجه

توفي شخص وأصيب آخران نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق أبرق الكبريت عن الخفجي بـ١٠كلم.

وتفصيلاً، وقع مساء اليوم وتحديدًا عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا حادث تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين إحداهما فورد والأخرى جيب لاندكروزر، نتج عنه وفاة صاحب الفورد وإصابة رجل وامرأة في السيارة الأخرى، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الخفجي العام وحالتهم مستقرة، وقد باشر الحادث دوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر .