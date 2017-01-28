تصادم مركبتين في الخفجي يودي بحياة شخص ويصيب آخرين
في حادث وقع مساء اليوم وجهًا لوجه
توفي شخص وأصيب آخران نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق أبرق الكبريت عن الخفجي بـ١٠كلم.
وتفصيلاً، وقع مساء اليوم وتحديدًا عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا حادث تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين إحداهما فورد والأخرى جيب لاندكروزر، نتج عنه وفاة صاحب الفورد وإصابة رجل وامرأة في السيارة الأخرى، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الخفجي العام وحالتهم مستقرة، وقد باشر الحادث دوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر .
تصادم مركبتين في الخفجي يودي بحياة شخص ويصيب آخرين
عافت الزويدسبق2017-01-28
توفي شخص وأصيب آخران نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق أبرق الكبريت عن الخفجي بـ١٠كلم.
وتفصيلاً، وقع مساء اليوم وتحديدًا عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا حادث تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين إحداهما فورد والأخرى جيب لاندكروزر، نتج عنه وفاة صاحب الفورد وإصابة رجل وامرأة في السيارة الأخرى، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الخفجي العام وحالتهم مستقرة، وقد باشر الحادث دوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر .
28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
09:29 PM
في حادث وقع مساء اليوم وجهًا لوجه
تصادم مركبتين في الخفجي يودي بحياة شخص ويصيب آخرين
توفي شخص وأصيب آخران نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق أبرق الكبريت عن الخفجي بـ١٠كلم.
وتفصيلاً، وقع مساء اليوم وتحديدًا عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا حادث تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين إحداهما فورد والأخرى جيب لاندكروزر، نتج عنه وفاة صاحب الفورد وإصابة رجل وامرأة في السيارة الأخرى، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الخفجي العام وحالتهم مستقرة، وقد باشر الحادث دوريات المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر .