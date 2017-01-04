تصادم مركبتين يُصيب 7 شباب بطريق الساحل شمال القنفذة

3 منهم إصاباتهم بليغة وتم نقل الحالات لمستشفى القنفذة العام

تعرض 7 شُبان لإصابات متنوعة، ثلاثة منها بليغة؛ بسبب حادث تصادم بين مركبتين قبل فجر اليوم، على طريق الساحل شمال محافظة القنفذة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، إن غرفة العمليات بمحافظة الطائف تلقت عند الساعة ٢:٤٥ فجر اليوم، بلاغاً بوجود حادث تصادم بين مركبتين، تُقلان شبابًا سعوديين، في طريق الساحل شمال القنفذة بخمسة عشر كيلومتراً، خلف وراءه عدداً من الإصابات.

وأضاف "الثبيتي" أنه تم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية، وتم وصول الفرق للموقع وفرز الحالات فوراً، واتضح أن إجمالي الإصابات بلغ سبع حالات، ثلاث منها بليغة، و4 حالات متوسطة، وعلى الفور تم التعامل معها وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم ونقلهم بعد التنسيق لمستشفى القنفذة العام.