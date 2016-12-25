تصريح مفبرك ورد قاس .. باكستان للكيان الصهيوني: لدينا "نووي" أيضاً

إثر انتشار تهديدات إسرائيلية باستهداف باكستان في حال شاركت بسوريا

كاد تصريح مفبرك منسوب لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون؛ هدّد فيه باكستان باستخدام السلاح النووي ضدّها في حال أرسلت باكستان قوات إلى سوريا لمحاربة "داعش"، أن يُشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين بعدما ردّت الأخيرة على لسان وزير الدفاع أيضاً بالتأكيد على إمكانية استخدام السلاح النووي ضدّ تل أبيب، قبل أن تسارع إسرائيل بنفي التصريحات المنسوبة ليعالون.

تفصيلاً هدّد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف؛ إسرائيل، باستخدام السلاح النووي، رداً على تصريحات غير صحيحة منسوبة لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون؛ يهدّد خلالها بتدمير باكستان.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، قال الوزير الباكستاني "إسرائيل نسيت أن باكستان لديها أيضاً قدرات نووية"، وذلك رداً على تصريحات غير صحيحة نشرها موقع awdnews.com ليعالون؛ هدّد فيها باكستان بعد إعلانها إرسال قوات للمساعدة على محاربة تنظيم داعش في سوريا.

وجاء تقرير الموقع الذي طالعته "سبق" تحت عنوان وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا أرسلت باكستان قوات برية إلى سوريا تحت أيّ ذريعة، فإننا سندمّر هذا البلد بهجوم نووي.

وردّت وزارة الدفاع الإسرائيلية على كلام الوزير الباكستاني، بنفي ما نُسب إلى يعالون؛ وقالت "إن وزير الدفاع السابق موشيه يعالون؛ لم يتكلم بذلك، وكل ما نُشر خاطئ تماماً".

ورغم النفي الإسرائيلي للخبر إلا أن وزير الدفاع الباكستاني لم يحذف تغريدته من صفحته على موقع "تويتر" حتى الآن.