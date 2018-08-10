النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

تصميم فندق جديد بجدة مشابه للإيطالي الشهير "غاليريا فيتوريو إيمانويل"

مجموعة سدكو القابضة تقيم مراسم تسليم المشروع

أقيمت أخيرًا مراسم تسليم مشروع فندق "غاليريا من إيلاف" من مجموعة سدكو القابضة وشركة ميثاق القابضة إلى مجموعة إيلاف.

وقد طورت شركة سدكو للتطوير هذه التحفة المعمارية لتكون أحد المعالم الرئيسة في مدينة جدة.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس أحمد مؤمنة، والرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة خالد قامة، والرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير المهندس زهير حمزة، والرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف زياد بن محفوظ.

وستبدأ مجموعة إيلاف بالإعداد والتدريب لتشغيل هذا الفندق المميز.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس مؤمنة: "في ظل اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، تشهد قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة اهتمامًا بالغًا، حيث تلعب هذه القطاعات دورًا كبيرًا في رؤية المملكة 2030. وتماشيًا مع الرؤية 2030، شكلت مجموعة سدكو القابضة استراتيجيتها الاستثمارية في هذه القطاعات المهمة لما لها من أهمية على الاقتصاد المحلي".

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف زياد بن محفوظ: "نعكف حاليًا على إعداد وتجهيز فندق "غاليريا من إيلاف" والواقع على شارع التحلية بمدينة جدة. والذي بدوره سيخلق عددًا من الوظائف مما سيعود بالنفع على شباب الوطن واقتصاد السعودية. كما ندرب حاليًا الموظفين ليكونوا على أتم الاستعداد، حيث نسعى ليكون الفندق معلمًا سياحيًا رائعًا في مدينة جدة".

وتم تصميم وإنشاء مشروع فندق "غاليريا من إيلاف" على غرار الفندق الإيطالي الشهير "غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني" الموجود في ميلانو بإيطاليا والذي تم تصميمه عام 1861 من قِبل "جوسيب منغوني" وتم بناؤه ما بين عام 1865 حتى 1877. بينما يمتد فندق "غاليريا من إيلاف" على مساحة وصلت إلى 8.740 متر مربع في وسط شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، المعروف بشارع التحلية بمدينة جدة.

وتم تأثيث الفندق بأفخر وأجمل ما قدمته موضة الفنادق الفاخرة وذلك بالتعاون مع شركات عالمية تُعنى بتجهيز الفنادق الراقية والعالمية. كما يعد من أحد أهم المشروعات الفندقية الجديدة المقامة في جدة حيث سيشكل عنوانًا بارزًا لرجال الأعمال والسياح، بالإضافة إلى كونه عنوانًا يجمع متعة التسوق ورقي الضيافة.

ويعد الفندق من فئة الخمس نجوم مفعمًا بالعراقة الإيطالية ومكونًا من 264 غرفة و100 جناح، تضم أجنحة رجال الأعمال وأجنحة التنفيذيين وأجنحة فاخرة للعرسان والأجنحة الملكية، ذات أرقى خدمات الضيافة إلى جانب مجموعة من المتاجر الراقية ونادٍ صحي وسبا بالإضافة إلى 6 مراكز للتجميل.

وسيقدم فندق "غاليريا من إيلاف" كل الخدمات وخصوصًا الخدمات الراقية كخدمات الخادم الخاص وخدمة الاستقبال والإرشاد وخدمة ركن السيارات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم تقدم أشهر أنواع المأكولات منها العربية والشرق أوسطية والإيطالية والعالمية. كما يضم صالات للأفراح والمؤتمرات والحفلات والفعاليات على مختلف أنواعها. وأخيرًا يضم هذا المشروع الفاخر حمامًا للسباحة بأحدث المواصفات العالمية تصل مساحته 96 متر مربع.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تصميم فندق جديد بجدة مشابه للإيطالي الشهير "غاليريا فيتوريو إيمانويل"
سبق

أقيمت أخيرًا مراسم تسليم مشروع فندق "غاليريا من إيلاف" من مجموعة سدكو القابضة وشركة ميثاق القابضة إلى مجموعة إيلاف.

وقد طورت شركة سدكو للتطوير هذه التحفة المعمارية لتكون أحد المعالم الرئيسة في مدينة جدة.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس أحمد مؤمنة، والرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة خالد قامة، والرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير المهندس زهير حمزة، والرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف زياد بن محفوظ.

وستبدأ مجموعة إيلاف بالإعداد والتدريب لتشغيل هذا الفندق المميز.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس مؤمنة: "في ظل اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، تشهد قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة اهتمامًا بالغًا، حيث تلعب هذه القطاعات دورًا كبيرًا في رؤية المملكة 2030. وتماشيًا مع الرؤية 2030، شكلت مجموعة سدكو القابضة استراتيجيتها الاستثمارية في هذه القطاعات المهمة لما لها من أهمية على الاقتصاد المحلي".

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف زياد بن محفوظ: "نعكف حاليًا على إعداد وتجهيز فندق "غاليريا من إيلاف" والواقع على شارع التحلية بمدينة جدة. والذي بدوره سيخلق عددًا من الوظائف مما سيعود بالنفع على شباب الوطن واقتصاد السعودية. كما ندرب حاليًا الموظفين ليكونوا على أتم الاستعداد، حيث نسعى ليكون الفندق معلمًا سياحيًا رائعًا في مدينة جدة".

وتم تصميم وإنشاء مشروع فندق "غاليريا من إيلاف" على غرار الفندق الإيطالي الشهير "غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني" الموجود في ميلانو بإيطاليا والذي تم تصميمه عام 1861 من قِبل "جوسيب منغوني" وتم بناؤه ما بين عام 1865 حتى 1877. بينما يمتد فندق "غاليريا من إيلاف" على مساحة وصلت إلى 8.740 متر مربع في وسط شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، المعروف بشارع التحلية بمدينة جدة.

وتم تأثيث الفندق بأفخر وأجمل ما قدمته موضة الفنادق الفاخرة وذلك بالتعاون مع شركات عالمية تُعنى بتجهيز الفنادق الراقية والعالمية. كما يعد من أحد أهم المشروعات الفندقية الجديدة المقامة في جدة حيث سيشكل عنوانًا بارزًا لرجال الأعمال والسياح، بالإضافة إلى كونه عنوانًا يجمع متعة التسوق ورقي الضيافة.

ويعد الفندق من فئة الخمس نجوم مفعمًا بالعراقة الإيطالية ومكونًا من 264 غرفة و100 جناح، تضم أجنحة رجال الأعمال وأجنحة التنفيذيين وأجنحة فاخرة للعرسان والأجنحة الملكية، ذات أرقى خدمات الضيافة إلى جانب مجموعة من المتاجر الراقية ونادٍ صحي وسبا بالإضافة إلى 6 مراكز للتجميل.

وسيقدم فندق "غاليريا من إيلاف" كل الخدمات وخصوصًا الخدمات الراقية كخدمات الخادم الخاص وخدمة الاستقبال والإرشاد وخدمة ركن السيارات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم تقدم أشهر أنواع المأكولات منها العربية والشرق أوسطية والإيطالية والعالمية. كما يضم صالات للأفراح والمؤتمرات والحفلات والفعاليات على مختلف أنواعها. وأخيرًا يضم هذا المشروع الفاخر حمامًا للسباحة بأحدث المواصفات العالمية تصل مساحته 96 متر مربع.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
10:40 PM

تصميم فندق جديد بجدة مشابه للإيطالي الشهير "غاليريا فيتوريو إيمانويل"

مجموعة سدكو القابضة تقيم مراسم تسليم المشروع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,281

أقيمت أخيرًا مراسم تسليم مشروع فندق "غاليريا من إيلاف" من مجموعة سدكو القابضة وشركة ميثاق القابضة إلى مجموعة إيلاف.

وقد طورت شركة سدكو للتطوير هذه التحفة المعمارية لتكون أحد المعالم الرئيسة في مدينة جدة.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس أحمد مؤمنة، والرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة خالد قامة، والرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير المهندس زهير حمزة، والرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف زياد بن محفوظ.

وستبدأ مجموعة إيلاف بالإعداد والتدريب لتشغيل هذا الفندق المميز.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس مؤمنة: "في ظل اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، تشهد قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة اهتمامًا بالغًا، حيث تلعب هذه القطاعات دورًا كبيرًا في رؤية المملكة 2030. وتماشيًا مع الرؤية 2030، شكلت مجموعة سدكو القابضة استراتيجيتها الاستثمارية في هذه القطاعات المهمة لما لها من أهمية على الاقتصاد المحلي".

وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف زياد بن محفوظ: "نعكف حاليًا على إعداد وتجهيز فندق "غاليريا من إيلاف" والواقع على شارع التحلية بمدينة جدة. والذي بدوره سيخلق عددًا من الوظائف مما سيعود بالنفع على شباب الوطن واقتصاد السعودية. كما ندرب حاليًا الموظفين ليكونوا على أتم الاستعداد، حيث نسعى ليكون الفندق معلمًا سياحيًا رائعًا في مدينة جدة".

وتم تصميم وإنشاء مشروع فندق "غاليريا من إيلاف" على غرار الفندق الإيطالي الشهير "غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني" الموجود في ميلانو بإيطاليا والذي تم تصميمه عام 1861 من قِبل "جوسيب منغوني" وتم بناؤه ما بين عام 1865 حتى 1877. بينما يمتد فندق "غاليريا من إيلاف" على مساحة وصلت إلى 8.740 متر مربع في وسط شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، المعروف بشارع التحلية بمدينة جدة.

وتم تأثيث الفندق بأفخر وأجمل ما قدمته موضة الفنادق الفاخرة وذلك بالتعاون مع شركات عالمية تُعنى بتجهيز الفنادق الراقية والعالمية. كما يعد من أحد أهم المشروعات الفندقية الجديدة المقامة في جدة حيث سيشكل عنوانًا بارزًا لرجال الأعمال والسياح، بالإضافة إلى كونه عنوانًا يجمع متعة التسوق ورقي الضيافة.

ويعد الفندق من فئة الخمس نجوم مفعمًا بالعراقة الإيطالية ومكونًا من 264 غرفة و100 جناح، تضم أجنحة رجال الأعمال وأجنحة التنفيذيين وأجنحة فاخرة للعرسان والأجنحة الملكية، ذات أرقى خدمات الضيافة إلى جانب مجموعة من المتاجر الراقية ونادٍ صحي وسبا بالإضافة إلى 6 مراكز للتجميل.

وسيقدم فندق "غاليريا من إيلاف" كل الخدمات وخصوصًا الخدمات الراقية كخدمات الخادم الخاص وخدمة الاستقبال والإرشاد وخدمة ركن السيارات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم تقدم أشهر أنواع المأكولات منها العربية والشرق أوسطية والإيطالية والعالمية. كما يضم صالات للأفراح والمؤتمرات والحفلات والفعاليات على مختلف أنواعها. وأخيرًا يضم هذا المشروع الفاخر حمامًا للسباحة بأحدث المواصفات العالمية تصل مساحته 96 متر مربع.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,330
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,331
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

المقالات

البنات وسناب شات

البنات وسناب شات

حمد مشخص
أرنب بخمسين ألفًا..!!

أرنب بخمسين ألفًا..!!

محمد الصيـعري
قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

نايف معلا
هل العقار في ركود أم انهيار؟

هل العقار في ركود أم انهيار؟

إبراهيم باداود
فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

عبدالرحمن المرشد
ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

محمد الغامدي
هل غرست شجرة في حياتك؟

هل غرست شجرة في حياتك؟

خالد الشبانة
المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

حواء القرني
تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

أ. د. جبريل العريشي
طريق الباحة يا معالي الوزير!

طريق الباحة يا معالي الوزير!

صالح مطر الغامدي
الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

محمد الصيـعري
"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة