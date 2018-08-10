تصميم فندق جديد بجدة مشابه للإيطالي الشهير "غاليريا فيتوريو إيمانويل"

مجموعة سدكو القابضة تقيم مراسم تسليم المشروع

أقيمت أخيرًا مراسم تسليم مشروع فندق "غاليريا من إيلاف" من مجموعة سدكو القابضة وشركة ميثاق القابضة إلى مجموعة إيلاف.



وقد طورت شركة سدكو للتطوير هذه التحفة المعمارية لتكون أحد المعالم الرئيسة في مدينة جدة.



وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس أحمد مؤمنة، والرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة خالد قامة، والرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير المهندس زهير حمزة، والرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف زياد بن محفوظ.



وستبدأ مجموعة إيلاف بالإعداد والتدريب لتشغيل هذا الفندق المميز.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس مؤمنة: "في ظل اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، تشهد قطاعات التطوير العقاري والضيافة والسياحة اهتمامًا بالغًا، حيث تلعب هذه القطاعات دورًا كبيرًا في رؤية المملكة 2030. وتماشيًا مع الرؤية 2030، شكلت مجموعة سدكو القابضة استراتيجيتها الاستثمارية في هذه القطاعات المهمة لما لها من أهمية على الاقتصاد المحلي".



وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف زياد بن محفوظ: "نعكف حاليًا على إعداد وتجهيز فندق "غاليريا من إيلاف" والواقع على شارع التحلية بمدينة جدة. والذي بدوره سيخلق عددًا من الوظائف مما سيعود بالنفع على شباب الوطن واقتصاد السعودية. كما ندرب حاليًا الموظفين ليكونوا على أتم الاستعداد، حيث نسعى ليكون الفندق معلمًا سياحيًا رائعًا في مدينة جدة".



وتم تصميم وإنشاء مشروع فندق "غاليريا من إيلاف" على غرار الفندق الإيطالي الشهير "غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني" الموجود في ميلانو بإيطاليا والذي تم تصميمه عام 1861 من قِبل "جوسيب منغوني" وتم بناؤه ما بين عام 1865 حتى 1877. بينما يمتد فندق "غاليريا من إيلاف" على مساحة وصلت إلى 8.740 متر مربع في وسط شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، المعروف بشارع التحلية بمدينة جدة.



وتم تأثيث الفندق بأفخر وأجمل ما قدمته موضة الفنادق الفاخرة وذلك بالتعاون مع شركات عالمية تُعنى بتجهيز الفنادق الراقية والعالمية. كما يعد من أحد أهم المشروعات الفندقية الجديدة المقامة في جدة حيث سيشكل عنوانًا بارزًا لرجال الأعمال والسياح، بالإضافة إلى كونه عنوانًا يجمع متعة التسوق ورقي الضيافة.



ويعد الفندق من فئة الخمس نجوم مفعمًا بالعراقة الإيطالية ومكونًا من 264 غرفة و100 جناح، تضم أجنحة رجال الأعمال وأجنحة التنفيذيين وأجنحة فاخرة للعرسان والأجنحة الملكية، ذات أرقى خدمات الضيافة إلى جانب مجموعة من المتاجر الراقية ونادٍ صحي وسبا بالإضافة إلى 6 مراكز للتجميل.



وسيقدم فندق "غاليريا من إيلاف" كل الخدمات وخصوصًا الخدمات الراقية كخدمات الخادم الخاص وخدمة الاستقبال والإرشاد وخدمة ركن السيارات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم تقدم أشهر أنواع المأكولات منها العربية والشرق أوسطية والإيطالية والعالمية. كما يضم صالات للأفراح والمؤتمرات والحفلات والفعاليات على مختلف أنواعها. وأخيرًا يضم هذا المشروع الفاخر حمامًا للسباحة بأحدث المواصفات العالمية تصل مساحته 96 متر مربع.

