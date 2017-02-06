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"تطوير": دخل الأب لا يشكل عائقاً للتقديم على برنامج القسائم التعليمية

قالت: للتربية الخاصة لمراحل التعليم العام من عمر 6 إلى 18 سنة

أوضحت شركة تطوير التعليم القابضة - المشغّل المعتمد لبرنامج القسائم التعليمية - أن الفرصة ما زالت متاحة لأولياء الأمور للتقديم على القسائم التعليمية للتربية الخاصة، وذلك لمراحل التعليم العام من عمر 6 إلى 18 سنة، ومرحلة رياض الأطفال، تربية خاصة، المستوى الثالث عمر 5 سنوات.

 

وأكّدت "تطوير التعليم القابضة"، أن دخل الأب لا يشكل عائقاً للتقديم على برنامج القسائم التعليمية، وأن الطلبات تتم دراستها وفق معايير الاستحقاق والأولوية، وحثّت شركة تطوير التعليم القابضة أولياء الأمور على استثمار هذه الفرصة والمسارعة للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية .voucher.tatweer.sa

 

وأضافت الشركة أنها تأمل من القطاع الخاص ممثلاً بالمدارس الأهلية، الإسهام في دعم هذه الفئة الغالية من أبنائنا عبر التوسع في تقديم الخدمات لطلاب التربية الخاصّة، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم، سواءً من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة في المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة.

 

وأفادت بأن الحصول على قسيمة تعليمية في المدارس الأهلية لا يتعارض مع الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأسر الطلاب الحاصلين على قسيمة تعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير": دخل الأب لا يشكل عائقاً للتقديم على برنامج القسائم التعليمية
سبق

أوضحت شركة تطوير التعليم القابضة - المشغّل المعتمد لبرنامج القسائم التعليمية - أن الفرصة ما زالت متاحة لأولياء الأمور للتقديم على القسائم التعليمية للتربية الخاصة، وذلك لمراحل التعليم العام من عمر 6 إلى 18 سنة، ومرحلة رياض الأطفال، تربية خاصة، المستوى الثالث عمر 5 سنوات.

 

وأكّدت "تطوير التعليم القابضة"، أن دخل الأب لا يشكل عائقاً للتقديم على برنامج القسائم التعليمية، وأن الطلبات تتم دراستها وفق معايير الاستحقاق والأولوية، وحثّت شركة تطوير التعليم القابضة أولياء الأمور على استثمار هذه الفرصة والمسارعة للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية .voucher.tatweer.sa

 

وأضافت الشركة أنها تأمل من القطاع الخاص ممثلاً بالمدارس الأهلية، الإسهام في دعم هذه الفئة الغالية من أبنائنا عبر التوسع في تقديم الخدمات لطلاب التربية الخاصّة، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم، سواءً من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة في المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة.

 

وأفادت بأن الحصول على قسيمة تعليمية في المدارس الأهلية لا يتعارض مع الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأسر الطلاب الحاصلين على قسيمة تعليمية.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
11:53 AM
قالت: للتربية الخاصة لمراحل التعليم العام من عمر 6 إلى 18 سنة

"تطوير": دخل الأب لا يشكل عائقاً للتقديم على برنامج القسائم التعليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت شركة تطوير التعليم القابضة - المشغّل المعتمد لبرنامج القسائم التعليمية - أن الفرصة ما زالت متاحة لأولياء الأمور للتقديم على القسائم التعليمية للتربية الخاصة، وذلك لمراحل التعليم العام من عمر 6 إلى 18 سنة، ومرحلة رياض الأطفال، تربية خاصة، المستوى الثالث عمر 5 سنوات.

 

وأكّدت "تطوير التعليم القابضة"، أن دخل الأب لا يشكل عائقاً للتقديم على برنامج القسائم التعليمية، وأن الطلبات تتم دراستها وفق معايير الاستحقاق والأولوية، وحثّت شركة تطوير التعليم القابضة أولياء الأمور على استثمار هذه الفرصة والمسارعة للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية .voucher.tatweer.sa

 

وأضافت الشركة أنها تأمل من القطاع الخاص ممثلاً بالمدارس الأهلية، الإسهام في دعم هذه الفئة الغالية من أبنائنا عبر التوسع في تقديم الخدمات لطلاب التربية الخاصّة، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم، سواءً من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة في المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة.

 

وأفادت بأن الحصول على قسيمة تعليمية في المدارس الأهلية لا يتعارض مع الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأسر الطلاب الحاصلين على قسيمة تعليمية.

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