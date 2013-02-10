تعاوني غرب الدمام ينظم معرضًا بعنوان "الأمن الفكري"

في "ثانوية" الأمير محمد بن فهد .. وفعالياته تستمر 5 أيام

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور" الأحد القادم، معرضًا بعنوان "الأمن الفكري"، حيث سيُقام بثانوية الأمير محمد بن فهد غرب الدمام.

وأوضح مدير المكتب ناصر بن شاكر الحميدان أن المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام، يشتمل على مسارات متنوعة، تخدم فكرة المعرض وأهدافه، كما سيُقام فعاليات مصاحبة محاضرات دينية وكلمات توعوية.

وأبان "الحميدان" أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض لنشر الوعي المجتمعي ومعالجة وتعزيز بعض القيم، وتعزيز قيمة الولاء الوطني والتحذير من الأفكار الضالة وإشاعة روح التعاون والحوار في المجتمع والتقبل من الآخرين، ومعالجة الظواهر الخاطئة، وإيصال الرسائل التوعوية بطريقة جذابة.