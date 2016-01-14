تعثر ازدواجية طريق "رماح-شوية" يقلق سالكيه

وزير النقل تعهد بإنهائه في أقرب وقت

طالب أهالي محافظة رماح، وزير النقل ؛ سليمان الحمدان، بإكمال مشروع ازدواج طريق "رماح – شوية"، والذي توقف العمل به، منذ أكثر من سنة تقريباً، حيث يعتبر شرياناً مهماً، وطريقاً حيوياً، يربط منطقة الشمال بالعاصمة الرياض، وكذلك محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، ودولة الكويت.

من جهته؛ ذكر لـ "سبق" المواطن فايز بن مناحي العمران ، أنه قابل ومجموعة من الأهالي وزير النقل، وشرحوا له أهمية هذا الطريق، ومعاناة سالكيه، وكثرة الحوادث عليه، حتى أن البعض أطلقوا عليه "طريق الموت" لكثرة الحوادث عليه نظراً لضيق الطريق قياساً بكثافة المركبات التي تسلكه.

وأكد الوزير حرص الوزارة على إكمال هذا الطريق، في أسرع وقت ممكن، وبين لهم على حد قول "العمران"، أنه من المشاريع المتعثرة ، التي سيتم إدراجها في ميزانية الخطة الحالية .

